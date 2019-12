PUGLIA – La Regione Puglia continua a promuovere l’aerospazio agli eventi internazionali di maggior prestigio al mondo. Dopo la missione a Torino, la Sezione Internazionalizzazione con il supporto tecnico di Puglia Sviluppo e in collaborazione con il Distretto Tecnologico Aerospaziale, accompagna una delegazione di imprese e startup innovative a NSE – New Space Economy, in programma a Roma dal 10 al 12 dicembre 2019.

Si tratta di una mostra-convegno organizzata da Fiera di Roma e Fondazione Amaldi per valorizzare, di fronte ad un pubblico specializzato, le più recenti innovazioni nel campo della space economy. Oltre alla parte espositiva le imprese potranno prendere parte ad incontri d’affari ed anche ad un ricco calendario di eventi.

“L’aerospazio è diventato il biglietto da visita della Puglia in Italia e all’estero”, ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino. “Un settore strategico capace di sintetizzare i principali punti di forza della nostra regione: la posizione strategica, l’eccellenza nella ricerca, le produzioni innovative nei materiali e nelle tecnologie. Tant’è che nei primi sei mesi del 2019 la Puglia ha inciso per 11,5 per cento sulle esportazioni nazionali di settore. L’aerospazio inoltre è un comparto trasversale, capace di creare innovazioni applicabili in tanti altri settori produttivi. Basti pensare al ruolo dei droni in agricoltura, nella cantieristica, nella protezione civile. L’evento di Roma sarà un’ulteriore occasione di promozione, utile alle imprese della delegazione e all’intero sistema Puglia”.

Rilevanti le opportunità riservate alle aziende della collettiva pugliese: durante la manifestazione romana potranno partecipare al NSE – New Space Economy 2019 Brokerage Event, evento internazionale di networking dedicato alla capacità della news space economy di creare nuove opportunità di mercato e di sviluppo economico in Europa e di favorire il trasferimento tecnologico dal settore spaziale agli altri comparti. Le imprese pugliesi avranno anche la possibilità di prendere parte ad incontri one-to-one dopo essersi iscritte ad una piattaforma informatica che permette di creare un’agenda personalizzata. Oltre a tutto ciò, l’Ice Agenzia offrirà un’ulteriore occasione per nuove collaborazioni: sarà infatti presente alla manifestazione con una delegazione di 30 operatori esteri. Così nel pomeriggio del 10 dicembre nello stand Ice le imprese della delegazione pugliese potranno presentarsi agli operatori esteri, illustrando le attività aziendali e prendendo parte ad incontri bilaterali.

Nello spazio allestito dalla Regione sarà possibile inoltre promuovere gli investimenti in Puglia attraverso incontri finalizzati a mostrare agli operatori le opportunità offerte a chi decide di avviare progetti e collaborazioni nel territorio. Particolare attenzione sarà riservata alla valorizzazione dell’aeroporto di Grottaglie, quale Test bed ed unico Spazioporto italiano.

Le imprese della delegazione pugliese sono G-nous di Bari; Imt di Valenzano (Ba); Novotech Aerospace Advanced Technology di Manduria (Ta) e Planetek Italia di Bari.

Oltre alle Pmi citate, parteciperanno tre grandi imprese pugliesi: Exprivia / Italtel di Molfetta (Ba), Ids Ingegneria dei Sistemi di Grottagalie (Ta) e Sitael di Mola di Bari (Ba).