LUCUGNANO (Lecce) – Venerdì 3 gennaio, alle ore 19, presso Casa Comi a Lucugnano, frazione di Tricase, la saletta convegni ospiterà l’Incontro con i poeti turchi Osman Ozturk e Mesut Senol.

L’appuntamento, organizzato dalla poetessa di origini leccesi Claudia Piccinno, traduttrice e coordinatrice del World Festival Poetry, in collaborazione con l’ Associazione Tina Lambrini di Casa Com i e l’attivista culturale Paola Bisconti, propone un viaggio nel mondo poetico. L’iniziativa, inoltre, è patrocinata dalla Regione Puglia, dal Polo Biblio-Museale di Lecce, dalla Provincia di Lecce e dal Museo Castromediano e si terrà in uno dei luoghi simbolo della cultura salentina: il palazzo baronale è infatti un presidio culturale di estrema importanza per il territorio dove ha vissuto il poeta barone.

Gli illustri ospiti, giunti appositamente a Lecce da Istanbul, presenteranno al pubblico le loro recenti pubblicazioni editoriali “La mia isola” e “Possano i nostri sogni cambiare il mondo”. A moderare sarà Paola Bisconti, e a dialogare con gli autori Claudia Piccinno, che ha curato la traduzione dall’inglese all’italiano di entrambi i volumi.

Una folta delegazione di poeti salentini accoglierà i colleghi turchi: Luigina Parisi, Vito Adamo, Elio Coriano, Lucia Antonazzo, Lorena Guarascio, Annamaria Colomba, Lilli Pati, Piero Tafuro, Luigi Giuseppe Fioschi, Cristina Carlà, Rossella Maggio, Amleto Sozzo, Alessandro Cannavale, Anna Leo, Patrizia Cannazza, Fernanda Filippo, Marcello Buttazzo, Regina Resta, Giuseppe Semeraro. I loro interventi saranno accompagnati dalla pianista Maria Fino.

Ad impreziosire la serata ci saranno gli intermezzi musicali a cura del maestro clarinettista Gianpaolo Mastropasqua.

La serata prevede, inoltre, una “Passeggiata notturna” a Casa Comi, occasione suggestiva per compiere un viaggio nella storia, nell’arte e nella cultura.

L’ingresso all’evento è libero, con prenotazione consigliata (3804580810 – 3284224666).