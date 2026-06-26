Sabato 27 e domenica 28 giugno un focus dedicato al Premio Calvino per “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”

LUCUGNANO (Lecce) – Dopo l’avvio a Specchia con la tappa salentina dello Strega Tour, il festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto prosegue il suo percorso con la sezione dedicata al Premio Calvino, il più importante riconoscimento letterario italiano per esordienti, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno a Lucugnano, negli spazi di Palazzo Comi. Ideata e organizzata dalla Libreria Idrusa di Alessano, recentemente insignita del premio Straordinaria promosso da ALI – Associazione Librai Italiani di Confcommercio, e dall’associazione NarrAzioni con la collaborazione di Mario Desiati, la dodicesima edizione della manifestazione, dedicata al tema “Mentre tutto brucia”, è realizzata con il sostegno di Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e BPER Banca e in sinergia con numerosi partner pubblici e privati.

PRIMA SERATA

Il programma si aprirà in mattinata sabato 27 giugno dalle 9:30 alle 12:30 con l’ottava edizione del workshop Armonia Kids dedicato al tema I libri che aiutano a parlare con la partecipazione della logopedista Barbara Plescia (info e iscrizioni 3496415030). Dalle 20:00 spazio all’aperitivo Club dell’Indice di Capo di Leuca. Alle 20:30 la scrittrice Monica Acito, vincitrice del Premio Calvino Racconti 2021, in dialogo con Valeria Nicoletti presenterà “La carità carnale” (Bompiani). Marianeve, nata nel Cilento e figlia adorata di Sarchiapone, scopre di possedere un misterioso potere di guarigione legato al proprio corpo. Per compiere il suo destino lascia il padre e approda a Napoli, dove la sua storia incontra quella di Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento. Acito firma un romanzo di formazione visionario, tra amore, fede, magia, carne e spirito. Alle 21:30 la serata si concluderà con Mariapia Veladiano. Premio Calvino 2010, parlerà del nuovo romanzo Dio della polvere (Guanda), intervistata da Chiara D’Ippolito e Anna Rita Merico. Chiara, fisioterapista e donna di fede, si presenta davanti a un vescovo per denunciare la violenza subita da Luna, una ragazza che non riesce a parlare ma il cui corpo racconta tutto. L’autrice affronta il tema degli abusi nella Chiesa con un romanzo intenso e serrato, in cui fede, potere, omertà e responsabilità si scontrano con la necessità di dire basta e agire.

SECONDA SERATA

Domenica 28 giugno si riprenderà alle 20:00 con una conversazione dedicata al Premio Calvino 2026, vinto da Filippo Canoro, tra Michela Santoro della Libreria Idrusa e Chiara D’Ippolito, lettrice del Premio Calvino e giornalista del quotidiano ItalyPost, occasione per riflettere sul ruolo che il riconoscimento continua a svolgere nella scoperta e nella valorizzazione delle nuove voci della narrativa italiana. Alle 20:30, Loretta Franceschin presenterà, con la stessa Chiara D’Ippolito, il romanzo Sono d’acqua i nostri pensieri (Guanda). Nel Polesine dei primi anni Settanta, la piccola Elena scopre l’esistenza di un fratello tenuto nascosto. Intanto il matrimonio tra Adelia e Alvise si incrina: lui, studente di architettura a Venezia, si lascia travolgere dalle lotte studentesche e dall’incontro con Antonia. La finalista al Premio Calvino 2022 racconta segreti familiari, desideri e ferite attraverso il paesaggio del Po, specchio di un amore che si sfalda. Alle 21:30, infine, Beatrice Salvioni con La Malacarne (Einaudi), Premio Calvino Racconti 2021, intervistata da Jessica Niglio. Con la stessa energia narrativa de La Malnata, la scrittrice ci trasporta ancora nell’Italia fascista. E ci fa guardare il mondo con gli occhi di due ragazze tormentate e ribelli, inseparabili, che la Storia vuole tenere lontane.

SAPER LEGGERE SAPER ASCOLTARE

Nel corso delle due serate, inoltre, le partecipanti e i partecipanti al workshop di lettura interpretativa e dizione di Saper leggere saper ascoltare, condotto da Michela Leopizzi, interpreteranno i versi di Girolamo Comi. Grazie alla collaborazione con Polo Biblio-Museale di Lecce, Associazione Tina Lambrini e Provincia di Lecce, il palazzo scelto per questa sezione non è un luogo qualsiasi: è la dimora del poeta salentino del Novecento dalla cui opera il festival Armonia prende il nome. Saper leggere saper ascoltare è un progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, nell’ambito dell’avviso pubblico “Ad alta voce 2024”, promosso da CoolClub in collaborazione con Associazione Narrazioni, Patto Locale per la Lettura del Capo di Leuca, Libreria Idrusa e Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Dopo i due focus su Strega e Calvino, tra luglio e agosto torna Armonia Off, la sezione che porta la letteratura in dialogo con piazze, paesaggi e luoghi del Capo di Leuca. Un’estensione naturale del festival, pensata come spazio più aperto e informale di incontro con autrici e autori. Giovedì 2 luglio alle 20:30 in Piazza Mercato a Castrignano del Capo doppia presentazione con Giuliana Salvi e il suo nuovo romanzo Il dolore dell’oca (Einaudi), un thriller psicologico teso e ipnotico, e Roberta Recchia (candidata al Premio Bancarella 2026) con Io che ti ho voluto così bene (Rizzoli), romanzo delicato e profondo sulla possibilità di rinascere, perdonare e dare un nuovo senso alle ferite. Durante l’estate Armonia Off accoglierà anche Chiara Tagliaferri, Francesca Giannone, Cinzia Cognetti, Paolo Giordano, la vincitrice o il vincitore del Premio Strega e altri ospiti.

DISCORSI MEDITERRANEI

Il consueto evento speciale di Armonia nell’ambito del festival Discorsi mediterranei che mette in dialogo letteratura, pensiero e geografie del Mediterraneo è previsto per domenica 12 luglio alle 20:30 a Santa Maria di Leuca con Ilan Pappé, autore del libro La fine di Israele (Fazi). A intervistare il professore di Storia all’Istituto di studi arabi e islamici e direttore del Centro europeo per gli studi sulla Palestina dell’Università di Exeter ci sarà il giornalista Alfio Nicotra (Un Ponte Per, Componente del Comitato Esecutivo AOI – Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale, Coordinatore Rete Italiana Pace e Disarmo) con servizio di interpretariato a cura di Thomas Fazi, giornalista, saggista e traduttore.

ALTRI EVENTI

Armonia terminerà nel mese di ottobre con due ulteriori iniziative: Pitch on the Beach, dal 2 al 4 ottobre a Santa Maria di Leuca, un nuovo format dedicato allo scouting e al confronto intorno alle voci femminili della narrativa, pensato come spazio di ascolto, presentazione e dialogo intorno alla scrittura emergente e organizzato in collaborazione con l’Associazione Matera Letterature e l’agenzia Grandi & Associati. Sempre a ottobre, nell’Agorà del Consiglio della Regione Puglia, ci saranno l’incontro con il vincitore o la vincitrice del Premio Strega 2026 e la mostra di Libri d’Artista a cura di Maddalena Castegnaro.