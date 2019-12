LECCE – Giorgio Cipollone, dei giovani di Puglia Popolare chiede di analizzare i risultati del governo 5 STELLE e LEGA.

“L’Istat ci fa sapere che nel 2018 l’Aire, l’anagrafe degli italiani all’estero, ha registrato 157 mila unità, l’1,2% in più rispetto all’anno precedente.

Nel salento sono disoccupati 4 giovani su 10.

Ora una riflessione va fatta: non è possibile più continuare ad investire le risorse dello Stato per provvedimenti assistenzialisti senza alcuna prospettiva di sviluppo.

Aver speso una finanziaria per mettere in campo il reddito di cittadinanza e quota 100 ha dato questi risultati che saranno ancora peggiori in futuro. Invece di investire sulle aziende, che potevano utilizzare quelle risorse per dare “Reddito da Lavoro” con dignità e crescita stiamo assistendo impotenti al depauperamento delle poche possibilità a disposizione dei giovani.

E non è sopportabile che oggi la LEGA si erga a forza alternativa dopo essere stata fautrice di questo disastro economico!”.