MELENDUGNO – Torna il «Carosello dei presepi» dello Spi-Cgil. Dopo il successo delle prime due edizioni, l’iniziativa del Sindacato Pensionati Italiani sarà ripresentata a Melendugno per animare le feste della comunità locale. Il ciclo di iniziative parte domani mattina, venerdì 13 dicembre alle ore 11, con “Piantiamo il futuro Dagli anziani 1.000 alberi per l’ambiente”, con la piantumazione di alberi di ulivo nell’Istituto comprensivo “Rina Durante” a Melendugno e Borgagne. L’inaugurazione della terza mostra-concorso dei presepi artistici è in programma sempre domani alle ore 19 in piazza Castello nei locali adiacenti al Castello D’Amely (ex scuola materna).

La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 15, 21, 22, 25, 26, 28, 29 dicembre e poi il 1°, il 5 ed il 6 gennaio. Alle ore 11 del 6 gennaio “Arriva la Befana”, sempre in piazza Castello. La serata finale quest’anno si svolgerà l’11 gennaio nel Nuovo Cinema Paradiso, con uno spettacolo allestito dagli alunni dell’Istituto comprensivo, la riffa di solidarietà e le premiazioni della mostra.

«“Carosello” è la rassegna di eventi, ricordi e attualità, tra socialità, cultura, salute e intrattenimento, lanciata dallo Spi Cgil Puglia nelle realtà cittadine della regione. È interamente dedicato ai pensionati, ai cittadini e alle loro famiglie», dice Fernanda Cosi, segretaria generale dello Spi Cgil di Lecce.

«Carosello dei Presepi» è organizzato dalla Lega Spi-Cgil comunale, dall’Istituto comprensivo Rina Durante e dalla Parrocchia Maria Santissima Assunta, in collaborazione con lo Spi-Cgil Lecce, la Cgil Lecce, l’associazione di volontariato Auser «Terre di Acaya e Roca».