È una guerra di veti incrociati: Salvatore Ruggeri vuole inserire in Puglia Popolare i suoi big e far eleggere un suo uomo a Lecce, Mario Pendinelli. Ma Luigi Mazzei e Mario Romano non ci stanno a portare l’acqua all’Udc. Ecco perché, anche se Ruggeri, Stea e Cassano hanno un ottimo rapporto, i centristi di Ruggeri potrebbero essere costretti fare una lista da soli o a inserire i propri candidati in una delle due liste del presidente. Puglia Popolare, però, ha quasi chiuso l’accordo con “Italia in Comune” di Paolo Pellegrino. Ora c’è solo un problema da risolvere a Bari tra Nunziante e Stea, entrambi assessori che finirebbero nella stessa lista regionale, ma per il resto la lista di Massimo Cassano è pronta. Intanto Voce Popolare, gli ex uomini di Ruggeri, prendono le distanze dall’Udc, che definiscono partito già di centrodestra a Roma. In un comunicato il segretario De Leo spiega che il suo partito non partecipa alle primarie, ma Mario Romano sì.

Salvatore Ruggeri, però, replica con un affondo:“Ci sono persone che continuano ad attaccare l’Udc per coprire il vuoto politico che hanno intorno. La nostra credibilità è dimostrata dai fatti e dal numero crescente di persone che ancora ci stanno intorno e ci sostengono, oltreché dai numeri che parlano da soli, come dimostrato nell’ultima tornata elettorale delle amministrative in Puglia”. Così il segretario regionale Udc e Assessore Regionale al Welfare Salvatore Ruggeri replica alle dichiarazioni del segretario di Voce Popolare. “Non conosciamo niente di questi signori e soprattutto non sappiamo di cosa parlano quando dicono di avere un consenso ‘superiore’, né abbiamo ancora compreso quale sia il loro obiettivo politico, sottolinea il leader pugliese dell’Udc. “Il consenso si dimostra con i numeri, non con le parole. L’unica cosa che sanno fare è quella di attaccare l’Udc, probabilmente solo per coprire il vuoto interno e una crisi di identità. Ancora una volta – conclude Salvatore Ruggeri – gli auguriamo di trovare un po’ di serenità e di avanzare idee e proposte politiche concrete, ammesso che ne siano capaci, senza più preoccuparsi del sottoscritto e dell’Udc”.