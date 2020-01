BARI – Continua la polemica a distanza tra il governatore della Regione Puglia uscente e il segretario regionale della Lega Puglia. Le consultazioni di base vengono messe in dubbio: per i leghisti sono solo una mossa per legittimare agli occhi della coalizione il vincitore scontato, Michele Emiliano. “Le primarie del Pd sono una grande farsa utile solo a celebrare la fine del mondo antico di Emiliano che muove i suoi adepti da una parte all’altra come comparse, oggi evidente con il caso Olivieri a Bari – attacca il deputato Luigi D’Eramo, Segretario Regionale della Lega Puglia – Trucchi, giochi e giochetti che umiliano la Puglia e la democrazia: Amati, Gentile e Palmisano se è vero che vogliono rappresentare il rinnovamento della sinistra non si prestino a questo bluff, altrimenti anche loro saranno semplici comparse o forse complici dell’ennesima offesa alla politica pugliese da parte di chi non vuole il cambiamento ma rimane legato alle clientele da prima repubblica.

Anche questa volta rivedremo in fila i soliti noti e gruppi di extracomunitari del Cara? È chiaro che Emiliano è un prodotto del passato, oggi ormai logoro e con cattive recensioni che cerca di rimettere in onda il solito vecchio film di propaganda. La Lega non consentirà che la Puglia sia ancora prigioniera di questo sistema, la libereremo da dai signori del potere, perché tutti i pugliesi possano tornare liberi in una Regione che cominci a funzionare dagli ospedali fino ai treni, riaprendo i concorsi al merito e non alle solite stabilizzazioni di prestigio”.

CONTINUANO LE NOMINE DEI NUOVI VERTICI NEL LECCESE

La Lega, comunque, prepara la sua rete territoriale per affrontare le “secondarie”. Le regionali pugliesi sono sempre più vicine. Il centrodestra non ha trovato la quadra sul nome del candidato presidente. I leghisti vogliono nomi nuovi e freschi: per questo Salvini stenta a dire sì a Fitto. Il leader della Lega vuole un candidato presidente anche al sud, magari proprio in Puglia. Intanto, continua il programma di radicamento sul territorio leccese del neosegretario Gianni De Blasi. C’è un nuovo segretario a Novoli: si tratta Gianfranco De Luca, nato a Novoli il 05.06.1961, ex consigliere comunale nel Comune di Novoli con il centrodestra, libero professionista e geometra da oltre 35 anni, sposato e attivo in politica da sempre nel centrodestra. “La nostra strategia è di puntare su uomini che sono un punto di riferimento per la comunità in cui vivono e si impegnano da sempre – spiega il segretario provinciale De Blasi – La filosofia della Lega è proprio questa: rappresentare al meglio i territori puntando sugli uomini migliori, come Gianfranco De Luca”.