Puglia

Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno nelle ore diurne su gran parte della regione; in serata i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi. In nottata locali piogge interesseranno il Salento.

Molise

Tempo stabile con ampie schiarite al mattino Sicilia

Nuvolosità irregolare nel corso delle ore diurne su gran parte dell’isola, maggiori schiarite lungo la costa settentrionale. In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni, mentre nella notte locali piogge interesseranno la costa sud occidentale.

e al pomeriggio; qualche nube nelle ore serali su tutta la regione.

Basilicata

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutto il territorio nel corso delle ore diurne; nubi in aumento nella notte, ma senza fenomeni di rilievo.

Maltempo in arrivo tra la mattinata e il pomeriggio sulle regioni nord-occidentali d’Italia con piogge sulla Liguria e sul Piemonte, neve sulle Alpi oltre i 1300 metri di quota. Maltempo in estensione a tutto il nord Italia in serata e nottata con neve sia sulle Alpi che in Appennino fino a 800 metri di quota.

Mattinata ancora soleggiata al centro Italia, nubi in aumento in Toscana e prime piogge in arrivo al pomeriggio. Maltempo in serata e nottata su tutte le regioni eccetto lungo le coste dell’Abruzzo.

Tempo prevalentemente asciutto e soleggiato sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori eccetto in Sardegna dove troveremo cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge o acquazzoni associati.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

