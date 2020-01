AL NORD

Molte nuvole in transito al Nord durante la giornata con deboli piogge sparse sulla Liguria, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi possibili su tutti i settori, più asciutto sulla Romagna. Neve in calo fin verso gli 800-900 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Centro ma con locali piogge solo sulla Toscana. Tra pomeriggio e sera fenomeni sparsi anche su Umbria e Marche mentre si manterrà più asciutto sul versante adriatico. Neve oltre i 1300 metri.

AL SUD

Tempo localmente instabile al Sud con piogge sparse al mattino su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio fenomeni possibili anche sulla Sardegna, nubi sparse e schiarite altrove. In serata e nottata tempo in peggioramento anche sulla Campania.

Temperature minime in generale calo, massime in lieve aumento al Centro-Nord e in calo al Sud.