Puglia

Tempo in prevalenza stabile con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio nelle ore diurne; tra la sera e la notte locali piogge o acquazzoni interesseranno il Salento e la costa Adriatica, tempo stabile sui restanti settori.

Molise

Tempo in prevalenza stabile con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio nelle ore diurne; prevalentemente asciutto anche in serata salvo possibili locali piogge sulla costa.

Basilicata

Nuvolosità irregolare nelle ore diurne su tutta la regione con tempo prevalentemente asciutto; locali piogge in serata sui settori sud occidentali, tempo stabile altrove.

Nubi irregolari in transito su tutte le regioni con precipitazioni sparse sulle Alpi di confine. Tempo stabile e asciutto sulle pianure e sulle coste. Neve oltre 600-1000 metri sulle Alpi. Deboli piogge al mattino su Umbria e Toscana, tempo stabile sulle altre regioni ma con nubi irregolari in transito. Tempo stabile per il resto della giornata con precipitazioni assenti e cieli poco o quasi nuvolosi. Al mattino locali o deboli piogge su Campania, Calabria e isole maggiori, più asciutto altrove. Nelle ore successive fenomeni in attenuazione sui settori tirrenici e isole maggiori. Temperature in lieve calo nei valori minimi, stazionarie le massime.

www.centrometeoitaliano.it