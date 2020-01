Domani dalle 8,30 alle 20 presso il Tiziano si voterà per scegliere il candidato presidente del centrosinistra della Regione Puglia. Ci saranno seggi in tutta la Puglia. Nelle primarie si confronta l’uscente Michele Emiliano contro Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano. La cosa interessante sarà capire cosa succederà dopo. Italia viva, guidata dalla ministra renziana Teresa Bellanova, potrebbe costruire una coalizione autonoma anti-Emiliano a sinistra: sarebbe uno scontro fratricida. Quindi, la diplomazia continuerà a lavorare anche dopo le primarie. Intanto c’è chi, come Amati, insiste fino alle ultime ore nel chiamare in battaglia renziani, Stefano e vendoliani: partecipando alle primarie si può rottamare Emiliano, secondo il candidato avversario. Elena Gentile, invece, ha ripetuto che se non si partecipa alle primarie di fa un favore alla destra.

Intanto, arriva, come un fulmine a ciel sereno, la notizia che il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, vuole sciogliere il partito per aprire a movimenti spontanei e altro. “Vinciamo in Emilia e poi cambia tutto – ha spiegato – Apro a Sardine, società civile, ecologisti”. Dopo il 26 gennaio il Pd non sarà più lo stesso: sarà convocata l’assemblea e si cercherà di sfuggire alla débâcle pronosticata dai sondaggi assorbendo energie nuove dalla cosiddetta “società civile”. Molti organizzatori delle Sardine e di altri movimenti spontanei provengono da aree vicine al centrosinistra: l’idea è quella di costruire un contenitore unico. Per ripartire bene, però, i dem devono vincere in Emilia Romagna e poi lavorare per l’unità del centrosinistra in altre regioni, non ultima la Puglia.

Fabiano amati preferisce non esprimersi prima di capire cosa sarà proposto all’assemblea dem.

Ma c’è chi vede positivamente l’idea di una rottamazione del Partito Democratico: “In Italia e nel Mezzogiorno il Pd è rimasto indietro: bisogna abbattere per ricostruire con materiale ‘bio’ – ironizza Elena Gentile, che dimostra di apprezzare l’idea del suo segretario – Anche il nuovo statuto dem non risponde alle nuove esigenze: si dà spazio alle correnti e alle “correntine” di paese. Ogni giorno nasce una nuova corrente, per esempio quella di Emiliano o dei ‘comunisti liberal’ che appoggiano Amati. Buttiamo tutto giù e ricostruiamo a testa alta, a muso duro e con la gentilezza”.

Intanto Michele Emiliani continua il suo tour per le primarie.

“Queste primarie del 12 gennaio confermeranno la volontà di un popolo, quello pugliese, di scegliere i propri candidati senza cedere questo diritto a segreterie di partito o peggio lobby o autopromozioni.

Questo processo prevede l’impegno di migliaia di persone. Allestire 272 seggi per votare è una cosa che può fare solo una grande organizzazione di persone che gratuitamente si dedicano alla politica come passione e come volontariato.

Noi siamo sui territori, abbiamo un numero di casa e un numero di telefono. Noi non scappiamo, stiamo qua e facciamo politica per senso del dovere e di responsabilità, non per far carriera o per arricchirci”. Lo ha detto Michele Emiliano a margine della conferenza stampa tenuta a Molfetta in vista delle primarie di domani.