PUGLIA – “Ciao Mario, ti comunichiamo che a seguito della decisione del capo politico, la proposta di candidatura per le elezioni regionarie non è stata accettata. Un saluto. Lo staff“. Saranno state le critiche passate all’establishment? Sarà che ha osato sfidare la vincente predestinata Antonella Laricchia? Nessuna spiegazione chiara. Cosa è successo al soldato Mario Conca, uno dei più battaglieri pentastellati del Movimento 5 Stelle? I telefoni dei pentastellati sono muti. Il consigliere regionale più attivo sui temi della sanità, tanto da essere querelato da Michele Emiliano, è stato eliminato dalle regionali, dopo aver quasi rischiato di vincere la gara con Antonella Laricchia per la corsa da candidato presidente della Regione Puglia. La storia si ripete: uno si sveglia, dopo aver detto qualcosa di sgradito o dopo essersi messo contro i gruppi dominanti, ed è fuori. È successo al povero Manzo, il più votato nelle elezioni comunali leccesi in cui fu eletto solo il candidato sindaco pentastellato, Fabio Valente: buono per le comunali, eliminato dalle parlamentarie. È successo a Caterina Vitiello e a tanti altri: un giorno amici, ma una volta fuori additati come traditori e disprezzati fino al limite della diffamazione. Risuonano ancora le parole di Buccarella, all’indomani dell’eliminazione di alcuni possibili partecipanti alle parlamentarie, che disse candidamente: “Ci dispiace, ma dovevamo tenere unito il gruppo, erano divisivi”. Poi, fu cacciato anche lui per la storia dei mancati versamenti al Movimento.

“Il provvedimento con cui il Capo politico ha ritenuto di non accettare la proposta di candidatura di Mario Conca alle Regionarie – afferma Antonella Laricchia in un comunicato – sarà certamente difficile da capire per qualcuno ma personalmente ne condivido la necessità, pur avendo da obiettare sui tempi. Non candidandolo, il Movimento 5 Stelle, che ha dei valori, dei principi e dei metodi alternativi a quelli dei vecchi partiti, dice che non se la sente a garantire per lui. Condivido queste preoccupazioni, anche se non posso conoscere le motivazioni che hanno portato a questa decisione. A chi dice le Regionarie andrebbero annullate rispondo che da regolamento chiunque dia la propria disponibilità a candidarsi, sa che la sua candidatura può non essere accettata, come successo anche per altri. Non è un mistero che in occasione del dibattito sull’alleanza o meno con il PD in Regione Puglia, Mario Conca ha scelto pubblicamente e ripetutamente di aprire a questa possibilità nonostante tutto il resto del gruppo fosse d’accordo e impegnato a ribadire il concetto della ‘terza via’ con o senza Emiliano candidato alla presidenza».

Ma le polemiche esplodono subito: ”Quando, pur a malincuore, si tollera che certe modalità antidemocratiche, dispotiche e prevaricatrici ‘passino’, prima o poi, se ne resta travolti – riflette su Facebook Caterina Vitiello Pepe – Mario Conca è indubbiamente una persona per bene, autonoma ed indipendente. Non era il suo posto. Ora sua poltrona verrà ‘meglio’ rimpiazzata da qualche lecchino ligio agli ordini del Capo Politico e dei suoi ruffiani. Onestamente? Meglio per lui! Ora è libero. Al suo posto mi sarei dimessa dal ‘partito 5 balle’ tanto, tanto, tempo fa. Magari proprio subito dopo le epurazioni di tantissima gente per bene, libera e indipendente, come lui. È una emorragia giornaliera quella del Movimento 5 Stelle, tra defezioni e cacciate i numeri sono inquietanti”.

“Nulla di strano o di imprevedibile nell’esclusione di Mario Conca dalle liste Cinquestelle – dice Fabiano Amati (Pd) – Si tratta di una decisione coerente con la loro impostazione liberticida, totalitaria, verticistica e menzognera, che molti di noi denunciano da anni, e in grado di falsare le gare della piattaforma Rousseau sganciando le lame della ghigliottina Robespierre. Mi stupisco di chi si stupisce e continua a dar credito alla più gonfia bolla di balle presentatasi sullo scenario politico italiano e regionale. Nel dare la solidarietà al collega Mario Conca, colgo l’occasione per sottolineare che la lotta ai Cinquestelle, così da fargli conseguire tutti gli insuccessi che meritano, equivale a realizzare un’opera di giustizia ma soprattutto di carità: salvare tutti gli eletti o militanti dall’illusione in cui sono ancora imprigionati. Che di questo si tratti, e senza particolari applicazioni psicanalitiche, basta leggere il comunicato-coccodrillo dedicato a Conca, scritto oggi da Antonella Laricchia: un testamento d’incapacità nel distinguere il dissenso dal tradimento e la solita pretesa a Cinquestelle di riempire l’aria di menzogne spacciandole per improbabili verità. Una tecnica usata in questi ultimi anni – conclude Amati – e che tanti danni ha fatto alla politica, al paese e soprattutto a tante persone in buona fede che pure ci avevano creduto”.