È stato costituito questa mattina in Consiglio Regionale il nuovo gruppo “Senso Civico – Un Nuovo Ulivo per la Puglia”, composto da sei consiglieri: Ernesto Abaterusso, Cosimo Borraccino, Alfonso Pisicchio, Giuseppe Romano, Giuseppe Turco e Sabino Zinni (quest’ultimo è stato designato capogruppo). Vi confluiscono tre ex rappresentanti delle civiche, La Puglia con Emiliano ed Emiliano Sindaco di Puglia, e tre ex rappresentanti di Articolo Uno.

<<Come annunciato nelle scorse settimane – spiegano i sei consiglieri – abbiamo dato seguito, a livello istituzionale, a una convergenza programmatica nata sulla condivisione di politiche e di visioni improntante al puro civismo. Saremo al fianco di Michele Emiliano per continuare un percorso politico e di governo iniziato cinque anni fa. Allo stesso tempo la nostra piattaforma programmatica sarà basata su temi come sanità, agricoltura, imprese giovanili ed occupazione. Daremo un nostro contributo nello spirito di collaborazione all’interno della coalizione di centrosinistra>>.