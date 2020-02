Puglia

Ampi spazi di sereno nel corso della mattinata su gran pare della regione; locali addensamenti al pomeriggio sempre più compatti nelle ore serali, ma sempre senza fenomeni di rilievo.

Molise

Sole prevalente nella mattinata su tutta la regione, qualche nube nel pomeriggio. Tempo stabile anche in serata anche se con molte nubi diffuse su tutti i settori, salvo la possibilità di deboli piogge sugli estremi settori occidentali.

Basilicata

Tempo stabile nella giornata con qualche nube alternata a locali schiarite nella mattinata, nuvolosità più compatta al pomeriggio; in serata le nubi si estenderanno sull’intera regione senza dar luogo a fenomeni.

—

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori ma con rapido peggioramento nel corso della giornata, piogge diffuse nella sera e nella notte con neve sulle Alpi oltre i 6-800 metri. Possibili temporali intensi sul Levante ligure. Prima parte della giornata all’insegna della variabilità con ampie schiarite sull’Adriatico, peggiora al pomeriggio e in serata a partire da Toscana e Umbria con piogge in estensione anche ai settori interni e neve sull’Appennino oltre i 1500-1600 metri. Estesa nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, schiarite più ampie al mattino sui settori costieri di Puglia,Molise e Basilicata ionica. Locali piogge in serata sull’alta Campania.

Temperature in calo nel corso della sera e della notte al Centro-Nord, massime in aumento al Sud.

www.centrometeoitaliano.it