La nuova ossessione è avere tutto sotto controllo

Un tempo la libertà aveva il sapore dell’imprevisto. Oggi milioni di persone iniziano la giornata guardando un’applicazione che suggerisce quando bere acqua, quante ore dormire, quando respirare profondamente e perfino quando fermarsi. La nuova aspirazione contemporanea non è più la trasgressione. È avere tutto sotto controllo. Controllare il corpo, il tempo, l’umore. Controllare la mente.

Così la routine, da semplice organizzazione quotidiana, si è trasformata lentamente in qualcosa di molto più profondo. Quasi in una forma di rassicurazione emotiva collettiva.

Negli ultimi anni il mercato globale delle app dedicate alla produttività personale, al monitoraggio del benessere e al cosiddetto self tracking, cioè la raccolta continua di dati sul proprio corpo e sulle proprie abitudini, è cresciuto in modo impressionante. Secondo le analisi di Grand View Research, società americana specializzata in ricerche di mercato internazionali, il settore continua a espandersi rapidamente i nati orientativamente tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila. Parallelamente, TikTok e Instagram sono stati invasi da contenuti dedicati a “morning routine”, planner estetici, rituali del sonno e tecniche per ottimizzare ogni momento della giornata.

Sveglia alle cinque. Acqua tiepida e limone. Meditazione. Journaling. Allenamento. Colazione proteica. Diecimila passi. Otto ore di sonno monitorate da uno smartwatch. Più che una quotidianità, a volte sembra un protocollo operativo.

Il punto interessante è che tutto questo raramente nasce dalla vanità. Nasce dalla paura, in un’epoca percepita come instabile. Le persone cambiano città più spesso, le relazioni sono più fragili, il lavoro meno prevedibile, il futuro economico più incerto.

E quando il mondo esterno diventa difficile da decifrare, il controllo del microcosmo quotidiano si trasforma in una strategia psicologica potentissima.

Non è un caso che, secondo, l’APA, l’American Psychological Association, la più grande organizzazione scientifica e professionale di psicologi negli Stati Uniti, i livelli di stress legati all’incertezza siano aumentati significativamente negli ultimi anni, soprattutto tra i più giovani. In parallelo cresce il bisogno di rituali ripetibili, abitudini prevedibili e schemi rassicuranti.

La routine non è più soltanto una questione pratica. È diventata una forma di contenimento emotivo.

In Psicologia esiste un principio fondamentale. Il cervello umano tollera meglio ciò che riesce a prevedere. La prevedibilità riduce il senso di minaccia, abbassa il carico decisionale e restituisce una sensazione di stabilità. Ed è anche per questo che le routine, quando restano flessibili, possono fare bene davvero. Aiutano il sonno, migliorano la regolazione emotiva, riducono la dispersione mentale.

Il problema nasce quando il benessere smette di essere un sostegno e diventa una prestazione.

Molte persone non cercano più soltanto di stare bene, ma di eseguire perfettamente il benessere. Così anche il riposo diventa un compito. Anche il silenzio deve essere produttivo. Perfino la meditazione rischia di trasformarsi in un obiettivo da raggiungere.

C’è chi si sente in colpa se salta la palestra per un giorno. Chi vive con ansia il fallimento della propria “morning routine”. Chi monitora continuamente calorie, battito cardiaco, qualità del sonno, livelli di concentrazione.

Ed è qui che emerge il paradosso più sottile della nostra epoca. Molte pratiche nate per ridurre l’ansia finiscono lentamente per alimentarla.

Una ricerca pubblicata sul Journal of Behavioral Addictions ha evidenziato come l’uso ossessivo degli strumenti di self tracking possa aumentare ipervigilanza e stress psicologico nelle persone più perfezioniste o ansiose. In altre parole, il tentativo continuo di controllarsi può trasformarsi in una nuova forma di tensione mentale.

Sarebbe però troppo facile liquidare tutto questo come una semplice moda contemporanea.

Dietro l’ossessione per planner, rituali e routine perfette esiste un bisogno umano molto antico. Sentirsi al sicuro.

Ed è per questo che il fenomeno riguarda anche professionisti, adulti e persone apparentemente equilibrate. Non è soltanto una mania da social network. È il riflesso di una società che fatica sempre di più a tollerare il caos, l’attesa, la lentezza e perfino l’imperfezione.

In fondo, organizzare ogni dettaglio della giornata dà l’illusione che nulla possa sfuggirci davvero. Ma la vita continua a sfuggire comunque.

Arriva una telefonata inattesa. Una separazione. Un trasferimento. Una malattia. Una perdita. Un cambiamento che nessuna agenda aveva previsto.

Ed è qui che emerge la fragilità nascosta della nostra epoca. Abbiamo imparato a ottimizzare perfettamente le giornate, ma sempre meno persone sanno convivere con l’incertezza.

Il filosofo coreano Byung-Chul Han sostiene che la società contemporanea non sia più dominata soltanto dalla disciplina, ma dall’auto-ottimizzazione continua. Non ci viene imposto di essere efficienti. Lo facciamo da soli, trasformando persino la cura di noi stessi in una forma di performance.

E allora accade qualcosa di profondamente umano. La routine che dovrebbe aiutarci a vivere meglio rischia di diventare una difesa elegante contro la vita reale.

Perché la verità è che esistono esperienze che nessun planner riuscirà mai a sistemare. L’amore. La paura. Il lutto. Il tempo che passa. Il vero equilibrio non nasce quando riusciamo finalmente a controllare tutto. Nasce nel momento in cui smettiamo di considerare l’imprevisto un fallimento, e iniziamo a riconoscerlo come parte inevitabile dell’essere vivi.

E come canta John Lennon nella sua celebre Beautiful Boy, “Life is what happens to you while you’re busy making other plans”. La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti.