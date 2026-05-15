Premio Marubium – ottava edizione

Si concluderà con una serata speciale dedicata al teatro ed alla musica, l’ottava edizione della rassegna teatrale regionale amatoriale “Premio Marubium”. L’appuntamento è fissato per questa sera, alle ore 21:00, presso il cine – teatro Impero di Maruggio, dove si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori della kermesse. La serata rappresenterà il momento conclusivo di un percorso artistico che ha visto protagoniste diverse compagnie teatrali, offrendo al pubblico spettacoli di qualità e momenti di condivisione culturale. Ad allietare l’evento sarà la presenza del trio musicale “Senza spina unplugged”, che accompagnerà il pubblico con un emozionante viaggio tra i più celebri brani della musica italiana, i capolavori senza tempo dei più grandi cantautori e delle icone del panorama musicale nazionale (da Vasco Rossi a Francesco De Gregori, passando per Luciano Ligabue, Lucio Dalla, i Negrita, Rino Gaetano e Lucio Battisti), rivisitati in chiave acustica, creando un’atmosfera coinvolgente tra musica dal vivo e spettacolo.

Nel corso della serata verranno assegnati i riconoscimenti ai vincitori dell’ottava edizione della rassegna, celebrando il talento e l’impegno delle compagnie teatrali partecipanti. La serata sarà inoltre arricchita da un momento di degustazione, gentilmente offerto dall’azienda “Commenda Magistrale” di Maruggio, quale occasione per valorizzare anche le eccellenze locali. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta una bella occasione per condividere insieme una serata all’insegna della cultura, dell’arte e dell’intrattenimento. Gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare numeroso per celebrare insieme la conclusione della rassegna e vivere una serata di grande teatro e musica. Per informazioni e prenotazioni: 380/4381842.

Alessandro Piccinni