Puglia

Nuvolosità diffusa nel corso delle ore diurne su gran parte della regione; in serata locali piogge interesseranno le coste settentrionali, mentre nella notte i fenomeni si espanderanno su tutti i settori con neve sul Gargano fin verso i 400-500 metri.

Molise

Cieli generalmente nuvolosi nella giornata su tutto il territorio; peggiora in serata ed in nottata con piogge e temporali diffusi e neve fino a 500-700 metri di quota.

Basilicata

Locali piogge usi settori sud occidentali nel corso delle ore diurne, nuvolosità diffusa con tempo asciutto altrove; fenomeni generalmente più intensi in serata anche a carattere temporalesco, neve fino a 700-900 metri tra la sera e la notte.

—

Maltempo diffuso al Nord Est con neve sui rilievi inizialmente oltre i 1200-1400 metri, in calo fin verso i 600-800 metri al pomeriggio e nella parte finale dei fenomeni. Migliora ovunque in serata con residue piogge sulla bassa Romagna.

Piogge sparse e localmente a carattere temporalesco sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali, quota neve in rapido calo sull’Appennino dagli 800-100 metri fin verso i 300-400 metri nella parte conclusiva del giorno. Tempo inizialmente stabile ovunque salvo locali piogge sulla Sardegna, peggiora al pomeriggio e in serata sui settori tirrenici con temporali e neve in Appennino fin verso i 600-800 metri. Temperature in rapido calo tra la sera e la notte.

www.centrometeoitaliano.it