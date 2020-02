Puglia

Locali piogge al mattino sulla costa ionica, asciutto altrove con cieli prevalentemente sereni; sole prevalente sull’intera regione nelle ore pomeridiane. In serata la nuvolosità tenderà ad aumentare ed in nottata si attendono piogge su tutti i settori.

Molise

Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nel corso delle ore diurne su tutto il territorio; peggiora in serata con piogge e neve fino a 1200 metri di quota.

Basilicata

Tempo in prevalenza stabile nelle ore diurne con sole prevalente e locali addensamenti su tutto il territorio; locali piogge in serata sui settori sud occidentali, mentre nella notte si attendono piogge e temporali su gran parte della regione.

Tempo inizialmente stabile ma con rapido peggioramento al pomeriggio a partire da Ovest, nubi in aumento su tutte le regioni ma con piogge più frequenti sulla Liguria e neve lungo l’arco alpino oltre i 500-700 metri. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane e serali con precipitazioni a tratti intense su Toscana, Umbria e Lazio. Neve in Appennino inizialmente oltre i 1000-1100 metri in rialzo fin verso i 1500 metri nella notte. Residue piogge al mattino sui settori costieri della Puglia, copertura nuvolosa in aumento nel Sud peninsulare nelle ore pomeridiane e prime piogge sulla Sardegna. In serata precipitazioni sparse su Campania e Molise, asciutto altrove.

Temperature minime e massime in generale calo.

