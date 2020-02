Puglia

Tempo prevalentemente stabile nel corso del fine settimana con ampi spazi di sereno nella giornata di sabato su tutto il territorio, qualche nube in più nelle ore diurne di domenica. Piogge attese tra la sera e la notte di domenica sui settori settentrionali.

Molise

Sereno o poco nuvoloso nella giornata di sabato su tutto il territorio; nuvolosità in generale aumento nella giornata di domenica con piogge attese nelle ore serali su tutti i settori.

Basilicata

Ampie schiarite nella giornata di sabato alternate a locali nubi su tutto il territorio; domenica sarà una giornata con tempo asciutto e nubi più compatte, mentre in serata si attendono piogge estese su gran parte della regione con fenomeni anche intensi sui settori sud occidentali

Tempo stabile al mattino su gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Liguria con deboli piogge, peggioramento in arrivo nel corso della giornata con neve sulle Alpi localmente fino al fondovalle e piogge sparse sui restanti settori. Cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni centrali italiane e tempo stabile, piogge in arrivo in serata sulla Toscana e in nottata anche sull’Umbria.

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte e stratificate in transito. Precipitazioni assenti su tutte le regioni.

Temperature in lieve calo su tutte le regioni.

