PUGLIA – L’impasse nel centrodestra continua, con Giorgia Meloni convinta che i patti precedenti siano ancora in vigore e che Raffaele Fitto sia l’unico candidato presidente possibile per il centrodestra pugliese. Da Forza Italia arrivano commenti sferzanti: “Se trovano un candidato di livello, va bene, altrimenti meglio tenersi Fitto”. Aldo Aloisi, pronto per federare Azzurro Popolare con i forzisti, esce allo scoperto: “Stop alle carnevalate: il candidato deve avere un certo spessore e per ora mi sembra che ci sia solo Fitto in campo”. Ma dalla Lega fanno la voce grossa: “I patti che cita Giorgia Meloni sono già saltati da un pezzo – spiegano tutti i dirigenti interpellati, fino a D’Eramo – Vogliamo nomi nuovi, freschi e capaci di imprimere una svolta, di spezzare con il passato, dopo 15 anni di malgoverno di sinistra e soprattutto di Michele Emiliano”. Ma quali sono i nomi davvero in campo della Lega? L’imprenditore Toti Di Mattina, da sempre vicino all’area Marti, sembra essere solo un nome che viene fatto circolare per coprire le vere proposte. La segreteria leghista spiega che in pole position c’è sempre Nuccio Altieri, ma anche l’ex rettore Uricchio sembrerebbe essere tornato in pista. Poi ci sono tutta una serie di nomi di contorno, come Chiarelli, Divella jr., Marina Mastromauro di Corato, proprietaria e amministratore delegato della pasta Granoro, che la Lega cerca di avvicinare dopo che lei ha detto un no secco ai renziani: correndo con il centrodestra si garantirebbe almeno l’ingresso in Consiglio regionale. Salvini sarà a Taranto il 19 febbraio e si riparlerà di nomi.



RENZIANI ALLA RISCOSSA

Intanto, Teresa Bellanova, pur di non farsi candidare per diventare l’agnello sacrificale della lotta di Renzi contro Emiliano, ha provato (tramite Salvatore Capone) a candidare Marina Mastromauro, che sembrava apprezzare le idee renziane: non è andata bene, l’imprenditrice non è così ingenua da non capire che l’8 per cento (soglia di sbarramento per entrare in Consiglio, se non ci si allea con grandi partiti) alle regionali (per una coalizione nuova e solitaria) non è un obiettivo facile da raggiungere. Ecco che Bellanova rilancia di nuovo la sua proposta velata a Zingaretti: il segretario Pd non si è pronunciato su Emiliano e i renziani gli chiedono di dire apertamente se è il candidato del Pd, oppure se si può riaprire una discussione con Renzi. In Puglia, con il governatore uscente già in corsa, la proposta renziana diventa utopia per i vertici del Pd pugliese. Ma la ministra Bellanova si gioca anche questa carta. Italia Viva prepara la sua assemblea provinciale del 7 febbraio a Lecce e sonda il terreno.