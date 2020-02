PUGLIA – Adesso anche alcuni dirigenti della Lega e di Fratelli d’Italia cominciano a temere la spaccatura. Raffaele Fitto resta congelato e i leghisti insistono sul niet. “Confermo che stiamo cercando gli uomini e le donne migliori per Regioni e i Comuni, persone che possono o non possono avere una tessera di partito in tasca” – ha detto Matteo Salvini a ‘Mattino 24’ su Radio 24, quando gli è stato chiesto se manterrà l’impegno con Fdi di candidare Raffaele FITTO alla presidenza della regione PUGLIA. “C’è una polemica che leggo solo sui giornali – ha aggiunto riferendosi ai dissapori nel centrodestra e in particolare con Giorgia MELONI su questo argomento – ci vediamo e ci sentiamo regolarmente, amministriamo 13 regioni, abbiamo vinto 8 delle ultime 9 elezioni regionali. Mancano mesi alle elezioni regionali e comunali, quindi stiamo scegliendo – con tanta gente che abbiamo a disposizione – i candidati migliori con la squadra migliore. Arriveremo a una soluzione condivisa”.