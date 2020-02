LECCE – Oggi, 13 febbraio 2020, è stata firmata presso il museo Castromediano di Lecce una convenzione tra l’Università del Salento e il Comitato Italiano e Regionale della Puglia per l’UNICEF Onlus. A sottoscrivere l’accordo il Rettore Fabio Pollice e i Presidenti del Comitato Italiano e Regionale della Puglia per l’UNICEF Onlus rispettivamente Dottor Francesco Samengo e Prof.ssa Giovanna Perrella.

L’accordo nasce dalla condivisione di obiettivi comuni: presso l’Università del Salento è presente dal 1992 il Centro di bioetica e diritti umani di cui un filone d’indagine principale è la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sia a livello internazionale sia nazionale; l’Università del Salento ha aderito al network “Università per la Pace”, creato dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) con l’obiettivo di diffondere la cultura della pratica della pace, sia nella didattica che nella ricerca scientifica.

La convenzione, inoltre, consolida i rapporti di collaborazione già avviati tra UNICEF Italia e Università del Salento: numerose sono state, infatti, negli anni le attività di collaborazione che hanno visto la promozione congiunta di varie edizioni dei CUMES (Corsi Universitari Multidisciplinari di Educazione allo Sviluppo e ai Diritti).

Il documento siglato oggi intende anche sviluppare progetti comuni per promuovere una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’Ateneo salentino svolgerà studi e ricerche in questo ambito e individuerà percorsi di didattica da realizzare congiuntamente a UNICEF Italia a cui fornirà supporto tecnico-scientifico per azioni di intervento sociale su queste tematiche.

Oggetto dell’accordo, che non comporta oneri finanziari a carico delle Parti, l’organizzazione congiunta di eventi, seminari, giornate di sensibilizzazione in relazione alle tematiche di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché la formazione di un gruppo di studenti dei corsi di laurea dell’Università del Salento sui medesimi temi che possano poi svolgere interventi nelle scuole.

Verrà valutata anche la possibilità di attivazione, di uno stage e/o tirocinio curriculare per anno presso la sede UNICEF Italia di Lecce per gli studenti dell’Università del Salento.

Cureranno l’attuazione degli accordi la dott. Giovanna Perrella per il Comitato Italiano per UNICEF e il professore Giuseppe Gioffredi per l’Università del Salento.

“Partecipare ad un progetto con l’Unicef – ha sottolineato il Rettore Pollice – vuol dire farsi protagonisti del proprio futuro e farsi protagonisti del futuro del mondo. È una logica coinvolgente perché ognuno di noi sogna di avere un ruolo nel proprio territorio e nel mondo. L’Unicef ha un dovere fondamentale e lo assolve entrando in relazione con noi: rende ogni bambino, ogni ragazzo del mondo un cittadino capace di prendersi cura del proprio territorio e della propria comunità”.

Durante l’incontro Unicef Italia ha firmato anche con l’Assessora Regionale alla Cultura, Loredana Capone, il Protocollo “Museo Amico” che, coinvolgendo il polo Bibliomuseale della Regione Puglia, porterà avanti iniziative quali i “Musei aperti”, gli “Ecomusei”, i “Musei accoglienti”.