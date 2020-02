TAVIANO (Lecce) – Il Comune di Taviano istituisce uno Sportello per offrire Assistenza Tecnica per l’Iscrizione al Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere che rientrano nel territorio comunale.

Infatti con legge regionale del dicembre 2018, la Regione Puglia ha istituito il Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere, che attribuisce un codice identificativo di struttura (CIS ) al fine della conoscenza e della mappatura dell’ offerta turistica regionale quale presupposto per un’ utile ed efficace attività di programmazione e sviluppo del settore.

Il Comune di Taviano con Delibera di Giunta n.. 63 del 20 febbraio istituisce uno sportello telematico per dare la possibilità a tutti gli operatori di mettersi in regola con le disposizioni regionali, che danno tempo entro il 1 Giugno 2020 di registrare la propria attività turistica non alberghiera e di ottenere il CIS, visto che la legge regionale attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrigazione di eventuali sanzioni amministrative.

Lo sportello, che a partire dal 2 Marzo offrirà assistenza gratuita a tutti gli operatori, è un valido ausilio nella procedura di registrazione telematica degli immobili, fortemente voluto e realizzato dall’ Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata Francesco Lezzi (nel riquadro), con la collaborazione dell’ Assessore al turismo Serena Stefanelli e dell’Assessore alle Attività Produttive Paola Cornacchia; uno sportello che rientra nell’ambito dei servi erogati dallo Sportello Unico per l’ Edilizia come un servizio aggiuntivo ed erogato da personale qualificato.

Uno sviluppo urbanistico, turistico ed economico della nostra città non può non essere incentivato e accompagnato da una forte azione amministrativa – dichiara l’ Assessore all’ Urbanistica Francesco Lezzi – ed è necessario garantire una presenza, stare vicino e svolgere talora una funzione di guida per gli operatori, ed insieme a loro programmare e realizzare una innovazione nell’ ambito del settore turistico e di sviluppo della città, che tuttavia non prescinda dalla legalità e dall’ osservanza delle norme.

E soddisfazione esprime anche il Sindaco Giuseppe Tanisi, secondo cui questo sportello “è un altro servizio di cui dotiamo la nostra comunità, che esprime la nostra vicinanza agli operatori e ai cittadini tutti, utile a tutelare legalità e rispetto delle regole e che tuttavia informa ed aiuta a valorizzare le potenzialità turistiche del nostro territorio”.