LECCE – Il responsabile Grande Salento Lega Salvini, Sen. Roberto Marti, lancia un appello per le forze di polizia, che lavorano esposti a grossi rischi spesso senza dpi adeguati. Per il parlamentare leghista Michele Emiliano dovremmo innanzitutto cercare di garantire a medici e forze dell’ordine il tampone di verifica del covid-19: “Gli uomini della polizia di Stato e tutte le forze dell’ordine devono essere tutelati con ogni mezzo in questo periodo di pandemia. Non possiamo consentire che si ammali nemmeno uno di loro. I poliziotti sono costretti a lavorare sulla strada e a contatto con le persone, rischiando la vita ogni giorno per contrastare la criminalità. La polizia è in pericolo perché è in prima linea. Abbiamo il dovere di garantire la salute a chi ogni giorno lavora per la nostra sicurezza!

Con il gruppo della Lega ci muoveremo per chiedere tamponi a tutte le forze dell’ordine, il rifornimento puntuale dei DPI necessari e tutte le cautele che non mettano più a rischio chi ogni giorno deve garantire la nostra sicurezza, muovendosi anche tra ospedali, nelle case e nei luoghi che possono essere infetti. Il virus si trasmette pure attraverso chi è asintomatico: ecco perché chiedo uno sforzo al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per tutelare la polizia.

L’unico modo per contrastare il fenomeno è effettuare il maggior numero di tamponi possibili per individuare quanto prima anche i portatori asintomatici. Quindi partiamo dagli Operatori Sanitari, Forze dell’Ordine, Volontari e Lavoratori impegnati nell’emergenza che sono quelli più esposti al contagio, bisogna poi procedere gradatamente al controllo di quanti più cittadini possibili e, in particolare, di chi ha continuato a lavorare in questi giorni. Sono consapevole che non sarà un’operazione di facile attuazione ma al momento appare l’unica strada realmente percorribile per arginare il contagio”.