PUGLIA – Sono online sul sito della Regione Puglia e sui canali dell’associazione Camera a Sud di Lecce, le pillole video, realizzate in diverse lingue, con le raccomandazioni che il Ministero della Salute ha emanato in questi ultimi giorni per prevenire e contrastare il contagio da coronavirus. Prodotti da Camera a Sud con i mediatori linguistici culturali del progetto F.A.R.I., che lavorano in ambito sanitario, i video hanno l’obiettivo di raggiungere alcune tra le principali comunità migranti che vivono in Italia e sensibilizzare tutte e tutti su piccole e semplici pratiche quotidiane che aiutano a contenere il rischio.

Arabo, wolof, bambara, pasthu, francese, inglese, spagnolo, polacco e urdu sono le lingue utilizzate per la realizzazione dei video e di altri materiali di divulgazione delle buone prassi. Una popolazione straniera che conta circa 5,1 milioni di persone, che molto spesso parlano perfettamente la lingua italiana, ma che in alcuni casi non ha ancora acquisito la perfetta padronanza della lingua. A queste persone e a tutti coloro che ne avranno bisogno sono rivolti questi video e il materiale informativo (tradotto in lingua e allegato a questa mail) che l’associazione sta producendo in questi giorni.

Da lunedì è attivo inoltre un servizio telefonico per richiedere informazioni sul Coronavirus in diverse lingue, a supporto del numero verde regionale. Di seguito orari, numeri e lingue coperte:

NUMERI ASL MULTILINGUE

099-4585489 e 0831-510416

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14

Martedì e giovedì dalle 8 alle 18

LINK CAMERA A SUD CON I 9 VIDEO MULTILINGUA: https://www.youtube.com/channel/UCYPHE_biV5gYFPjdPFx-ShQù

LINK REGIONE PUGLIA CON INFO SU VIDEO E SERVIZIO QUI TROVI I 6 VIDEO CON LOGHI ISTITUZIONALI: http://www.regione.puglia.it/coronavirus-video-lingue?fbclid=IwAR2DUD3bxPfSPqhfQYEz3QxER9XtUwU08acCo8dfV2QsPRJ0m0izb0uHn5U

Obiettivo del progetto FARI è la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale (ma in realtà a tutti gli stranieri) presenti nel territorio in condizione di vulnerabilità, sviluppando specifici e coerenti programmi di assistenza, consulenza, formazione in itinere e a lungo termine, nonché il rafforzamento delle diverse competenze del sistema sanitario regionale, in particolare nelle tre province.

Grazie al progetto 15 mediatori culturali sono collocati nelle tre ASL di Taranto (ente capofila), Brindisi e Lecce che al momento lavorano al fine di offrire un servizio telefonico di domande e dubbi sull’emergenza coronavirus.