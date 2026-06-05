L’avvocato Salvina Chiappini Taurino, prossimo presidente del Lions Lecce Club Host. Il prossimo 8 giugno la cerimonia

Lecce – L’avvocato Salvina Chiappini Taurino sarà il settantunesimo presidente del Lions Club Lecce Host, il più antico club Lions della città, che nei decenni ha lasciato significative tracce nel tessuto sociale. Tante le iniziative nel quadro dei temi che l’associazione persegue a livello internazionale. La cerimonia di insediamento avverrà Lunedì 8 giugno, presso l’Hotel Leone di Messapia, alla presenza del governatore distrettuale Girolamo Tortorelli e delle più alte autorità distrettuali.