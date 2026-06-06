Pesca sportiva, a Santa Maria al bagno il campionato italiano di Kayak fishing

NARDÒ – Ha preso il via oggi a Santa Maria al Bagno il 17° Campionato Italiano Individuale Assoluto di Kayak Fishing in mare, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale della pesca sportiva. La competizione proseguirà anche domani, domenica 7 giugno, e rappresenta una prova fondamentale per la composizione della Nazionale italiana di kayak fishing che nel 2026 sarà impegnata nelle principali competizioni internazionali.

L’organizzazione della manifestazione è affidata a Over Fishing Salento, associazione sportiva dilettantistica con sede a Nardò e oltre quarant’anni di attività nel settore della pesca sportiva, da sempre punto di riferimento a livello regionale e nazionale.

Sono 23 gli atleti in gara, provenienti da Liguria, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Calabria e Puglia, a conferma del valore tecnico e dell’importanza dell’evento. Il programma prevede il raduno degli atleti alle ore 6 presso lo scalo di alaggio di Santa Maria al Bagno e l’inizio delle prove in mare alle ore 7. La cerimonia di premiazione è in programma domani alle ore 14.

La posta in palio è particolarmente significativa: il vincitore del campionato conquisterà infatti l’accesso diretto alla Nazionale italiana, mentre gli altri componenti della rappresentativa saranno selezionati dal commissario tecnico Arcangelo Antelmi, responsabile tecnico anche di Over Fishing Salento. Ad ottobre gli azzurri saranno impegnati in Portogallo per difendere il titolo mondiale conquistato nella precedente edizione.

«Si tratta di un appuntamento di grande prestigio per Nardò e per tutto il territorio – sottolinea il presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport Antonio Tondo –. Ospitare una manifestazione di livello nazionale significa offrire una vetrina importante alle nostre coste e alle bellezze di Santa Maria al Bagno. La presenza di atleti provenienti da numerose regioni italiane testimonia il richiamo e la qualità dell’evento. Ancora una volta Over Fishing Salento conferma il proprio ruolo di protagonista della pesca sportiva italiana, contribuendo ad associare il nome di Nardò a grandi eventi sportivi e alla promozione del territorio».

L’evento si svolge nello scenario della costa ionica neretina, un contesto naturale particolarmente apprezzato dagli appassionati di kayak fishing e dagli sportivi provenienti da tutta Italia.