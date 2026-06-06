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Pesca sportiva, a Santa Maria al bagno il campionato italiano di Kayak fishing

Ventitré atleti da tutta Italia in gara per la maglia azzurra. L'evento organizzato da Over Fishing Salento rappresenta una tappa decisiva per la selezione della Nazionale che a ottobre difenderà in Portogallo il titolo mondiale

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