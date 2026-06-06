Dal 14 giugno la dodicesima estate accessibile di Io Posso, anche quest’anno in 4 spiagge del Salento

LECCE – Polizia di Stato e Associazione 2HE: rinnovata l’intesa per il decimo anno consecutivo nel segno dell’inclusione e della solidarietà.

Il 4 giugno, presso la Questura di Lecce, è stato siglato il rinnovo del protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Associazione.

Si rinnova e si rafforza, per il decimo anno consecutivo, il profondo legame tra la Polizia di Stato e l’Associazione 2HE – Center for Human Health and Environment per sostenere il progetto “IO POSSO”.

L’accordo è stato firmato dal Questore di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, su delega del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., Prefetto Vittorio Pisani, e dalla Presidente dell’Associazione 2HE, Avv. Giorgia Rollo.

Dal 14 giugno si inaugura la stagione 2026 che si protrarrà fino al 13 settembre sulle spiagge di “IO POSSO” che riapriranno le porte confermando il proprio format di accessibilità gratuita totale.

Per l’estate 2026 saranno attive ben quattro strutture sul litorale salentino: San Foca di Melendugno, da dove il progetto ha spiccato il volo, Porto Cesareo, Torre Lapillo e Gallipoli.

Le strutture accoglieranno gratuitamente gli ospiti, compresi i pazienti immobilizzati o tetraplegici che necessitano di macchinari per la respirazione assistita.

Anche quest’anno, per la Spiaggia di San Foca la sicurezza in acqua sarà garantita dalla Polizia di Stato: dagli atleti delle Fiamme Oro Salvamento e dagli agenti della Questura di Lecce in possesso di apposito brevetto, che svolgeranno il servizio di assistenza bagnanti per tutto il periodo di apertura.

L’Associazione 2HE nasce dal coraggio e dalla visione di Gaetano Fuso (1976-2020), Assistente Capo della Polizia di Stato colpito da SLA, e dalla determinazione di sua moglie, l’avv. Giorgia Rollo. Oggi, la Presidente Rollo porta avanti con fermezza quel sogno straordinario: restituire la gioia del mare e la leggerezza dell’estate salentina a chi è affetto da gravi disabilità motorie, SLA e patologie neuromotorie.

IO POSSO è il progetto solidale nazionale con l’obiettivo di generare empowerment sulla SLA e sostenere l’inclusione sociale di pazienti e famiglie.

La prima spiaggia accessibile è nata nel 2015 a San Foca di Melendugno (Le). Negli anni il format si è esteso a Gallipoli (2022), Porto Cesareo (2023) e Torre Lapillo (2025).

Dal 2015 a oggi, le spiagge del progetto “IO POSSO” hanno accolto migliaia di ospiti provenienti da tutta Italia e da diverse regioni europee, garantendo loro un accesso al mare attrezzato, sicuro e completamente gratuito.

In acqua si ritrova quella leggerezza che malattie come la SLA tolgono inesorabilmente.

Il modello IO POSSO è stato replicato anche in Sardegna, Emilia Romagna e Basilicata.

Inoltre, IO POSSO mette a disposizione gratuitamente un camper attrezzato con sollevatore, pedana idraulica, letto motorizzato, concentratore di ossigeno e dispositivi salvavita, per consentire spostamenti a persone con SLA, SMA, distrofie muscolari o traumi gravi. L’associazione sostiene anche la ricerca scientifica sulle terapie geniche per la SLA e realizza progetti di supporto psicologico per i familiari.

Per il regolamento completo e le FAQ, o per qualsiasi informazione, visitare il sito web ufficiale dell’Associazione:

www.ioposso.eu

SINTESI APERTURE 2026:

– San Foca (Lungomare Matteotti): 8 postazioni | ore 9.30–19.00 | dal 14 giugno al 13 settembre cellulare: 366 1810331

– Porto Cesareo (angolo via Pellico): 4 postazioni | ore 9.30–19.00 | dal 14 giugno al 13 settembre cellulare: 379 1296656

– Torre Lapillo (via Paganini): 4 postazioni | ore 9.30–19.00 | dal 14 giugno al 13 settembre cellulare: 351 5276897

– Gallipoli (presso l’Ecoresort Le Sirenè): 4 postazioni | ore 9.30–13.30 | dal 1 luglio al 31 agosto cellulare: 379 1296924

COME PRENOTARE

Per accedere alle spiagge di IO POSSO è obbligatoria la prenotazione telefonica ai numeri sopra indicati. Anche per il 2026 è attivo il meccanismo delle turnazioni mattina/pomeriggio, per consentire al maggior numero possibile di persone di godere del mare.

I SERVIZI

In tutte le strutture IO POSSO sono disponibili: ausili per la balneazione (sedie Job, Solemare, Sofao…), postazioni ombreggiate accessibili, sollevatore, apparecchi elettromedicali di back-up, toilette con doccia e acqua calda, personale sociosanitario qualificato e bagnini adeguatamente formati. Le postazioni speciali per persone con tetraplegia, tracheostomia e/o impianti PEG garantiscono ampi spazi di manovra, acqua ed energia elettrica per i dispositivi salvavita.

TOTALE GRATUITÀ GRAZIE ALLE DONAZIONI

La totale gratuità per ospiti e accompagnatori è resa possibile dalla generosità di chi sostiene IO POSSO. Per contribuire: www.ioposso.eu/fai-una-donazione/