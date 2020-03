ROMA – In queste ore anche l’opposizione sta dialogando con il governo per promuovere le misure di sostegno a famiglie e imprese devastate dal blocco degli spostamenti e dalle chiusure imposte a causa dell’epidemia del nuovo coronavirus. La Lega chiede interventi drastici. Il senatore salentino Roberto Marti, commissario della Lega Salvini Premier in Basilicata, ritiene necessaria la sospensione di tutti i pagamenti e l’estensione della cassa integrazione a tutti i lavoratori: “Siamo in un momento drammatico per imprese e famiglie italiane: il governo deve dare un sostegno concreto. Non si può pretendere che dopo non aver lavorato per settimane i cittadini italiani paghino tasse e altro: tutto dev’essere sospeso, dagli F24, al pagamento dell’IVA, dalle rottamazioni alle utenze domestiche. Imprese e famiglie hanno bisogno di una boccata d’ossigeno, perché la guerra al virus non si può trasformare in un tracollo collettivo. La Lega sta dialogando con il governo per far sì che tutta una serie di proposte di sostegno agli italiani vengano accettate.

Le chiusure e il blocco degli spostamenti per l’epidemia scatenata dal covid-19 potrebbero essere fatali per tanti imprenditori, soprattutto quelli più piccoli.

Intanto bisogna cominciare con la sospensione dei termini di tutti i versamenti e gli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali. Stiamo spingendo per una moratoria dei mutui presso le banche: c’è bisogno del rinvio di un anno. Inoltre, se l’epidemia diventa pandemia le aziende si bloccano, quindi bisogna concedere la cassa integrazione in deroga anche a chi ha un solo dipendente. I bar e i ristoranti che chiudono devono essere sostenuti: gli imprenditori e i lavoratori non possono essere lasciati soli. Bisogna creare misure indispensabili di rilancio per aziende, Comuni (che rischiano di restare con le casse vuote) e territori. Anche i pagamenti delle utenze domestiche devono essere sospesi per un periodo necessario a permettere agli italiani di riprendersi dopo un crollo economico di questo tipo”.