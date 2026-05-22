Furto nella notte a Supersano: ladri in fuga con sigarette per mille euro

SUPERSANO (Lecce) – Ancora un furto ai danni di un’attività commerciale nel Salento. Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3, i carabinieri sono intervenuti a Supersano per un colpo messo a segno nel bar “La Speziale”, situato lungo la strada provinciale che conduce a Casarano.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero forzato la porta d’ingresso del locale, provocando evidenti danni all’accesso, prima di introdursi all’interno dell’attività. Una volta nel bar, hanno portato via numerosi pacchetti di sigarette di varie marche. Il quantitativo esatto della refurtiva è ancora in fase di accertamento, ma il danno complessivo sarebbe stimato intorno ai mille euro.

A dare l’allarme è stato il proprietario dell’esercizio commerciale, che dopo aver scoperto il furto ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione dei carabinieri di Ruffano insieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano, impegnati nei rilievi e nelle indagini per risalire agli autori del colpo.