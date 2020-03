LECCE – È una giornata nera per la provincia secondo i sindaci: i casi crescono vorticosamente, giorno dopo giorno, anche se da BARI a volte la trasmissione dei dati sembra incepparsi. Per il Dipartimento Salute della Regione Puglia sono 7 i nuovi casi tra Lecce e provincia (includendo i primi casi a Gallipoli, Porto Cesareo, il militare di Poggiardo che vive a Castro e l’infermiera infettata a Lecce). Molti sindaci denunciano diversi casi e i conti non tornano perché la Regione non indica la residenza dei contagiati. Ma c’è chi fa circolare altri dati: i sindaci dicono che sono schizzati a 24 i positivi, secondo i dati della protezione civile, che anche Carlo Salvemini pubblica sulla sua bacheca Facebook. “La Protezione Civile ha diffuso i dati del giorno – scrive – La Puglia registra 108 casi nuovi positivi e un aumento del 50.9% rispetto a ieri: è la Regione che subisce l’incremento più alto in Italia, dopo la Basilicata”. È il commento del sindaco Carlo Salvemini che poi dà le cifre: nella nostra provincia i casi passando in un giorno da 38 a 62. Dal 12 marzo – data di entrata in vigore dell’ultimo DPCM che limita gli spostamenti in tutto il Paese – ad oggi i positivi in Puglia sono passati da 71 a 320”.

CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO 17 MARZO ORE 20.00 DELLA REGIONE PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 17 marzo – con aggiornamento alle ore 20.00 – sono stati effettuati 460 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 386 sono risultati negativi e 74 positivi.

35 in Provincia di Bari;

14 in Provincia Bat;

0 in Provincia di Brindisi;

18 in Provincia di Foggia

7 in Provincia di Lecce;

0 in provincia di Taranto;

Oggi non sono stati registrati decessi.

Con questo aggiornamento salgono a 394 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.