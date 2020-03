LECCE/GALLIPOLI/SCORRANO – Ormai le notizie di casi positivi si accavallano nel corso della giornata, anche se i dati ufficiali diluiscono tutto. Salgono a 3 gli infermieri positivi al covid-19: il nuovo caso riguarda un’infermiera del Vito Fazzi. Non ci sono nuovi contagi, per fortuna tra i medici: per ora sono risultati positivi tre infettivologi e un primario radiologo. C’è anche il primo caso a Gallipoli: lo comunica direttamente il sindaco Stefano Minerva. “Mi è stato appena comunicato ufficialmente dall’ASL: c’è il primo tampone risultato positivo al COVID-19 a Gallipoli – scrive su Facebook – Intendo però rassicurare tutti voi che si tratta di una persona che non lavora a Gallipoli, che stava già in quarantena e che è ora sotto osservazione. La famiglia è stata già isolata e l’ASL ha già monitorato tutti i contatti. Questo però non ci deve spaventare ed a maggior ragione ora vi chiedo di rispettare le regole e di stare a casa. NON LASCIATE LE VOSTRE ABITAZIONI SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO. DIPENDE DA NOI”. Chissà se da BARI, nel bollettino ufficiale includeranno questo caso o si dimenticheranno come hanno fatto ieri con i casi di San Pietro in Lama e Squinzano. I conti non tornano con il Dipartimento di Salute della Puglia, che ha chiuso la bocca a tutte le autorità sanitarie del territorio con cui i giornalisti si rapportavano per centralizzare la comunicazione, ma per fortuna ci sono i primi cittadini…Polemiche a parte, questo primo caso si aggiunge a quello di Porto Cesareo e ad altri che arriveranno in giornata.

Intanto, dalle nostre fonti ufficiali (medici sul campo) apprendiamo che all’ospedale di Gallipoli salta un’importante operazione programmata per domani perché l’infermiere che era di turno è marito di una paziente che ha contratto il covid-19, quindi andrà in quarantena. Si stanno verificando tutta una serie di effetti collaterali sulla sanità a causa delle quarantene obbligatorie.

A Scorrano l’ospedale è andato in tilt per una paziente con sospetto contagio di covid-19 che si è presentata al pronto soccorso: si tratta di una signora già ricoverata tempo fa, che è tornata con una broncopolmonite. I sintomi non inducono a pensare che sia covid-19: ora tutti sono fermi, stanno aspettando che arrivi il tampone e nel frattempo chi ha avuto contatti è bloccato in ospedale, compreso chi aveva terminato il turno, in attesa dell’esito del tampone.