LECCE – Oggi siamo andati al DEA per capire a che punto sono i lavori e il direttore del cantiere ci ha assicurato che per le 14:30 sarà terminato anche l’ingresso di emergenza, quello che sorge a fianco al vecchio ingresso del Vito Fazzi. Il nuovo centro covid-19 offre 36 posti in terapia intensiva, 44 per malattie infettive e 40 per pneumologia. Io totale è di 120 posti letto, ma potrebbe essere rafforzato.

Ieri Michele Emiliano ha dato la buona notizia: “Questa era una struttura che solo 4 anni fa era bloccata nella sua realizzazione da mille incertezze e lentezze. Abbiamo sbloccato la situazione e terminato i lavori.

Il destino ha voluto che l’inaugurazione avvenisse nel pieno della battaglia contro il coronavirus. Adesso la Puglia e la provincia di Lecce hanno uno dei Dipartimenti di emergenza ed accettazione (DEA) più moderni d’Europa. Abbiamo attivato anche questo importantissimo presidio per far fronte all’emergenza coronavirus. Possiamo quindi contare su una struttura moderna e funzionale, che rispetta tutti i parametri per la migliore assistenza dei malati Covid19.

Il DEA-Covid ha un percorso dedicato ai pazienti affetti da Covid-19, con 6 posti di osservazione breve intensiva per pazienti giunti al pronto soccorso con una gravissima insufficienza respiratoria, 36 posti di Terapia intensiva-Rianimazione, 40 posti letto in Malattie Infettive – Covid e 44 di Pneumologia – Covid, anche questi dotati di posti letto di terapia sub intensiva.

I reparti di degenza saranno supportati da un Servizio di radiodiagnostica, dotato di una TAC a 128 strati, una sala di radiologia tradizionale e di ambulatori di ecodiagnostica, anche cardiologica.

Rimarrà in funzione presso il plesso originale il reparto di Malattie infettive già voluto dall’ordinaria programmazione regionale con i suoi 26 posti letto.

Siamo pronti inoltre ad incrementare ulteriormente il numero di posti letto di ulteriori 50 unità, con 16 posti di terapia intensiva nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori picchi di afflusso di pazienti”.