PUGLIA – Chiudono scuole e università di ogni ordine e grado, rimangono aperti tutti gli altri luoghi di aggregazione per i quali non è stata applicata alcuna misura. Michele Emiliano ha anticipato la decisione del governo con un post su Facebook intorno alle 14: «Finalmente il Governo ha deciso! Lo avevamo chiesto con forza anche dalla Puglia. Le scuole e le università in tutta Italia resteranno chiuse fino a domenica 15 marzo -continua – Ringrazio il Presidente del Consiglio Conte e il Governo per questa decisione». «Purtroppo dovevamo farlo questa mattina, ma bisognava avvisare le famiglie – ha spiegato Sebastiano Leo – Meglio chiudere subito. C’è il rischio che la sanità pugliese non regga un numero spropositato di ricoveri di anziani. Bisogna cercare di limitare i danni» – spiega l’assessore alla Formazione e Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo. Dunque, tutto chiuso da domani mattina, ogni scuola e università di ogni ordine e grado.

«Sapete che in queste ore c’era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole – spiega la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina – Per il governo non è stata una decisione semplice. Abbiamo aspettato anche il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso, prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche, al di fuori della zona rossa, fino al 15 marzo a partire da domani. Ovviamente nella zona rossa le scuole restano chiuse. So che è una decisione d’impatto. Come Ministro dell’Istruzione spero che gli alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti».

ORDINI E CONTRORDINI, DA IERI FINO A QUESTA SERA

Ieri, in Prefettura, invece erano giunte le rassicurazioni che le scuole leccesi non avrebbero chiuso: si vive giorno per giorno un’esperienza che sta facendo affondare i vertici politici nella schizofrenia decisionale. La notizia della chiusura delle scuola, lanciata dalla massima autorità sanitaria regionale (Michele Emiliano è assessore alla Sanità oltreché Presidente della Regione Puglia).

Il governo ha deciso per la chiusura degli istituti scolastici senza aver formalizzato ancora nessun atto. La cosa comincia ad assumere i contorni di una rocambolesca commedia fatta di annunci. Dopo qualche minuto dall’annuncio della decisione del governo, arriva la prudenza del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina: “Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole è stata presa, abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico. la decisione arriverà nelle prossime”. Ormai i colpi di teatro sono la normalità, visto che proprio ieri un organo governativo come il prefetto Cucinotta di Lecce aveva assicurato che non c’era alcuna necessità di chiudere le scuole, anche sulla base delle rassicurazioni ricevute dall’Asl leccese. La questione non era proprio all’ordine del giorno e invece oggi cambia tutto. Il governo ha atteso il parere del Comitato Tecnico-Scientifico prima di inserire nel decreto la decisione della chiusura: nessun dietrofront. Molti esperti sono contrari, ma l’epidemia si estende velocemente e le scuole sono un potenziale amplificatore di epidemie.

L’APPELLO DEL SINDACO DI LECCE CARLO SALVEMINI

Il sindaco Salvemini si rivolge ai cittadini per chiedere di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità: “Stiamo vivendo ore complicate.

Il Presidente Conte ha appena annunciato la chiusura di scuole e università fino al 15 marzo in tutto il Paese.

Nelle prossime ore verrà firmato ufficialmente il Decreto con tutti i dettagli delle nuove misure di contenimento del virus COVID19 che riguarderà – per la prima volta da quando è esplosa epidemia – tutte le regioni italiane, Puglia inclusa. E non solo i comuni della zona rossa e le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto.

Il momento delicato che vive l’Italia impone messaggi chiari, univoci, coerenti capaci di innescare nei cittadini fiducia, coraggio, consapevolezza, solidarietà.

Come confermato in conferenza stampa poco fa dal Presidente Conte lo scopo di questo nuovo provvedimento è quello che da settimane ci viene spiegato dal comitato scientifico che supporta il Governo e da tutti gli esperti epidemiologici:

rallentare quanto più possibile il contagio per consentire ai nostri ospedali – che possono contare su circa 6.000 posti letti per rianimazione e terapia intensiva – di gestire quel 10-15% di pazienti che necessitano di ricovero (l’85% guarisce senza problemi) evitando il collasso del nostro sistema sanitario nazionale. Perché se tutti i casi gravi da COVID19 occupano le disponibilità di ricoveri gravi nei nostri ospedali non riusciremmo a curare chi è affetto da altre patologie.

La decisione di chiudere scuole e università – e la probabile sospensione di ogni manifestazioni ed eventi di qualunque natura – non dipende da un aumento del tasso di letalità (che è costante e riguarda solo il 2/3% delle persone colpite) ma dal cosiddetto tasso di riproduzione,che indica il numero medio di persone contagiate da ogni individuo infetto e che è attualmente pari a 2.6 (il doppio dell’influenza normale).

Dobbiamo agire per evitare che tante persone si possano ammalare tutte assieme nello stesso periodo, intasando i nostri ospedali con i pazienti più gravi, abbassando il tasso di riproduzione.

In altre parole non dobbiamo avere più paura perché sono aumentati i decessi.

MA dobbiamo predisporci a subire limitazioni delle nostre abitudini e stili di vita per rallentare quanto più possibile nuovi contagi.

Da domani quindi l’Italia entra in una fase nuova di gestione dell’emergenza che avrà conseguenze sul Paese.

Oggi come ieri le istituzioni tutte sono al lavoro per limitare i danni del contagio dal punto di vista sanitario, per gestire le paura, per arginare il panico, per garantire al sistema economico e produttivo di reggere l’urto di questa emergenza.

L’invito è di attenerci tutti alle disposizioni che verranno diffuse.

L’esortazione è quella di avere fiducia, mostrare coraggio, tenere duro perché se saremo uniti sapremo reggere alla forza d’urto di questa prova complicata”.