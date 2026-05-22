Gallipoli, nuovo stop ai parcheggi nel Parco: estate ancora in emergenza

GALLIPOLI – Ancora uno stop, ancora uno stallo burocratico e ancora una stagione estiva che rischia di aprirsi senza una soluzione definitiva per la sosta lungo il litorale di Gallipoli. Il sistema dei parcheggi nell’area del Parco naturale regionale “Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo” subisce infatti un nuovo blocco, dopo la proroga concessa dal Governo, con Regione Puglia e uffici comunali che continuano a chiedere ulteriori approfondimenti, verifiche e adeguamenti tecnici. Anche per l’estate 2026, il Comune sarà costretto a ricorrere a misure tampone e soluzioni emergenziali per gestire l’assalto di auto verso Baia Verde, Punta della Suina e le altre marine più frequentate. Il nodo resta quello del Piano stralcio della mobilità e delle aree di sosta temporanee all’interno del Parco, un iter lunghissimo che si trascina da anni tra Valutazioni ambientali strategiche, conferenze di servizi, osservazioni regionali e prescrizioni paesaggistiche.

Il Comune di Gallipoli, nei verbali tecnici e nelle determinazioni dirigenziali, ribadisce che l’obiettivo del piano dovrebbe essere quello della “progressiva eliminazione delle aree di sosta stagionali e provvisorie” dentro l’area protetta, puntando nel tempo sul rafforzamento della mobilità collettiva e dei collegamenti pubblici. La conferenza di servizi convocata dalla Regione e dal Comune ha infatti evidenziato una lunga serie di criticità su diverse aree destinate ai parcheggi stagionali. In alcuni casi sono emersi problemi legati alla compatibilità paesaggistica, in altri alla presenza di vincoli ambientali o addirittura a procedimenti penali pendenti su alcune particelle. Nei verbali delle sedute tecniche si parla apertamente della necessità di sospendere le valutazioni su diverse aree coinvolte da inchieste giudiziarie e di ridefinire completamente alcune localizzazioni.

Nel corso delle ultime riunioni della conferenza di servizi, Regione Puglia e tecnici comunali hanno confermato che il piano stralcio non può trasformarsi in una sanatoria generalizzata delle aree di sosta già esistenti e che ogni parcheggio dovrà rispettare criteri rigidissimi: niente habitat protetti, niente sistemi dunali, niente aree umide, limiti temporali di utilizzo e obbligo di ripristino dei luoghi. Alcune aree sono state confermate, altre ridimensionate, altre ancora stralciate completamente. E proprio questa continua revisione sta rallentando ulteriormente la definizione del piano definitivo. Nel frattempo il governo ha concesso una proroga che evita il vuoto totale, ma non risolve il problema strutturale. Il rischio concreto è che, anche quest’anno, Gallipoli debba organizzare la stagione turistica con ordinanze temporanee, parcheggi provvisori autorizzati all’ultimo momento e una gestione emergenziale del traffico costiero.

Uno scenario che preoccupa operatori turistici e balneari, già alle prese con l’incertezza sulle aree utilizzabili e con il timore di ritrovarsi nel pieno dell’estate senza una disciplina chiara. L’intero percorso amministrativo, avviato anni fa per regolamentare la mobilità nel Parco, continua dunque a restare sospeso tra tutela ambientale e necessità turistiche. La stessa documentazione comunale riconosce che il sistema della sosta rappresenta “un tema molto sentito” e con forti impatti sull’ordinato sviluppo del territorio. Ma, nonostante conferenze di servizi, osservazioni e nuove norme regionali, la soluzione definitiva sembra ancora lontana.