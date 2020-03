PUGLIA – Mentre l’ospedale di Copertino chiude per sanificazione, il covid-19 cresce sempre di più. Il picco è vicino: il virus è sbarcato in città come Guagnano. I tamponi non vengono fatti subito, ci vuole tempo anche per i sintomatici, quindi i numeri, calcolando che i test non si fanno ai contatti degli infettati, sono solo una piccola percentuale rispetto alla realtà attuale. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 14 marzo – con aggiornamento alle ore 20.00 – sono stati effettuati 232 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:

190 sono risultati negativi e 42 positivi.

I casi positivi sono cosi suddivisi:

11 in Provincia di Bari;

2 in Provincia Bat;

7 in Provincia di Brindisi;

10 in Provincia di Foggia;

10 in Provincia di Lecce;

2 in provincia di Taranto

Nella provincia di Lecce sono deceduti tre pazienti: di 81, 79 e 99 anni con patologie pregresse.

Nella provincia di Bari è deceduto un paziente di 96 anni con patologie pregresse.

Con questo aggiornamento salgono a 200 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.