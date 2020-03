ARADEO (Lecce) – Sta bene il contagiato numero 1 in provincia di Lecce (il parrucchiere di Aradeo) ricoverato dal 2 Marzo nel Reparto Malattie infettive dell’ospedale “Santa Caterina Novella”. Non è sottoposto ad una particolare terapia e il suo fisico sta reagendo al virus con risultati estremamente positivi. Il caso del parrucchiere rientra nell’80% dei contagi che guariscono spontaneamente e presto il parrucchiere potrà lasciare l’ospedale (la moglie, invece, è risultata positiva proprio nelle scorse ore).

Il parrucchiere, fatto ormai noto, si è presentato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Galatina nella giornata di lunedì. L’uomo, una decina di giorni prima, era stato in un Comune a ridosso della zona gialla in Lombardia per motivi di lavoro. Rientrato ad Aradeo ha avvertito del viaggio il medico curante e il 112 chiedendo se e quali cautele avrebbe dovuto adottare. In assenza di sintomi evidenti gli è stato detto che avrebbe potuto proseguire la sua vita quotidiana.

Le prime difficoltà sono emerse domenica quando il parrucchiere ha lamentato un forte senso di spossatezza e un leggero stato influenzale (37,2) dopo aver regolarmente lavorato fino al giorno prima. Rimasto a casa ha preso una tachipirina da 500. Lunedì mattina, però, le condizioni di salute si sono aggravate. Aveva 37,4 e ha preso una tachipirina, questa volta da 1000, che gli ha causato un collasso subito dopo la colazione.

Proprio la moglie (risultata contagiata in queste ore) lo ha accompagnato in ospedale dove è stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. Non appena la notizia del suo contagio ha iniziato a circolare sul web si è scatenatata la caccia all'”untore” con messaggi minatori e minacce anche di morte. Tanto che tramite il suo avvocato Roberto Tarantino il parrucchiere ha comunicato di voler perseguire penalmente chi ha diffamato la sua dignità e reputazione sul web. Dopo il suo contagio, ad Aradeo, una cinquantina di persone sono state messe in quarantena. Di queste, come riportiamo in una altro articolo, solo la moglie al momento è risultata positiva.