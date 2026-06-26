Abusi sessuali sulla nipote più giovane di 20 anni: zio condannato a 4 anni. Fu violenza sessuale

SALENTO – Avrebbe molestato la nipote 41enne durante il funerale della nonna sfruttando un momento di dolore per approfittare della donna, più giovane di lui di 23 anni. L’episodio ha comunque configurato il reato di violenza sessuale contestato a un 64enne, residente in un comune del basso Salento, e condannato a 4 anni di reclusione (uno in più rispetto alla richiesta della pm Erika Masetti, ravvisando la lieve entità).

La sentenza, pronunciata dai giudici in composizione collegiale (Presidente Fabrizio Malagnino), prevede anche una serie di pene accessorie nei confronti dell’imputato che, difeso dall’avvocato Luigi Rella, potrà impugnare la sentenza non appena verranno depositate le motivazioni attese nei prossimi 90 giorni. Non sono confluite nel processo altre simili accuse: perché la donna, residente a Lecce, aveva raccontato in passato di attenzioni a sfondo sessuale ricevute dallo zio sin da quando era adolescente.

Questa prima vicenda si era chiusa con un accordo tra le famiglie ma non avevano messo fine agli abusi, proseguiti anche in età adulta. E quanto accaduto un paio di anni addietro ha fatto riemergere traumi mai del tutto metabolizzati dalla donna, oggetto di molestie durante il funerale della nonna in un frangente in cui zio e nipote si sono trovati da soli. A nulla è servito un percorso psicologico intrapreso alla presenza del parente: la donna leccese ha deciso comunque di sporgere denuncia esponendo di fatto le rispettive famiglie a ulteriori contrasti. Sfociati in un processo e nella condanna emessa in queste ore.

Il dispositivo mette nero su bianco anche il pagamento di una provvisionale di 10.000 euro in favore della donna, parte civile per il tramite dell’avvocata Stefania Campanella. Il resto del danno, infine, verrà stabilito in separata sede.