La chiesa di San Marco ritrova il suo splendore: parte il restauro, a costo zero, del gioiello veneziano nel cuore di Lecce

LECCE -“Abbiamo fatto un avviso pubblico e la ditta Nicolì ha presentato il suo progetto di restauro a sue spese, in cambio della pubblicità all’esterno, secondo il decreto legislativo 36/2023. Questo permetterà finalmente di restaurare una chiesa importante nel cuore della città, la cui pietra leccese si stava sgretolando: verranno rifatti i quattro prospetti e il tetto. I lavori dovrebbero durare al massimo un anno, con decorrenza dal 20 luglio”. Con queste parole il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla annuncia l’avvio di uno degli interventi più attesi sul patrimonio monumentale cittadino: il recupero della chiesa di San Marco, piccolo gioiello rinascimentale affacciato su Piazza Sant’Oronzo.

L’opera sarà realizzata senza gravare sulle casse comunali. Il Comune ha infatti scelto la strada del partenariato pubblico-privato, pubblicando un avviso che è stato raccolto dall’impresa Nicolì S.p.A., specializzata nel restauro dei beni culturali, che eseguirà i lavori sostenendone i costi in cambio della possibilità di installare spazi pubblicitari sui ponteggi, secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici. L’intervento riguarderà il recupero completo dei quattro prospetti e della copertura, con opere di pulitura, consolidamento e risanamento della pietra leccese, particolarmente esposta agli effetti del tempo e degli agenti atmosferici.

Il cantiere si inserisce nel più ampio processo di riqualificazione che sta interessando il salotto della città. La nuova pavimentazione di Piazza Sant’Oronzo è ormai prossima al completamento, mentre in via Alvino proseguono gli scavi archeologici che stanno restituendo preziose testimonianze della Lecce medievale e bizantina. Nel pomeriggio di ieri tre restauratori erano già all’opera sulla facciata della chiesa, segnando l’avvio concreto di un recupero atteso da molti anni. L’ordinanza comunale relativa all’occupazione del suolo pubblico autorizza il cantiere fino al 30 settembre 2026, mentre il cronoprogramma illustrato dall’amministrazione prevede un’attività che potrà protrarsi fino a un anno dall’avvio operativo.

La chiesa di San Marco custodisce una pagina importante della storia cittadina. Fu edificata nel 1543 dalla prospera colonia dei mercanti veneziani, presente a Lecce fin dal Trecento per i traffici commerciali con l’Oriente, dopo che il vescovo Giovanni Battista Castromediano concesse loro l’antica cappella di San Giorgio perché fosse trasformata in un luogo di culto dedicato all’evangelista patrono della Serenissima. Il progetto è tradizionalmente attribuito a Gabriele Riccardi, uno dei maggiori protagonisti del Rinascimento leccese e futuro autore della Basilica di Santa Croce. Sulla facciata domina ancora oggi il Leone alato di San Marco con il libro aperto, simbolo della Repubblica di Venezia, mentre sul portale laterale è incisa l’epigrafe che ricorda il console veneziano Giovanni Cristino, promotore della ricostruzione della cappella. Per secoli, ogni 25 aprile, dalla chiesa partiva una processione che portava al vescovo di Lecce un grande cero votivo, testimonianza del forte legame tra la comunità veneziana e la città.

Alla fine dell’Ottocento il piccolo edificio rischiò di scomparire durante il riassetto urbanistico della piazza. A salvarlo dalla demolizione fu la tenace battaglia dello studioso Cosimo De Giorgi, che ne difese il valore storico e artistico, consentendo alla città di conservare uno dei più significativi simboli della presenza veneziana nel Salento. Oggi, a distanza di oltre un secolo, quel monumento si prepara a vivere una nuova stagione, tornando a essere uno dei protagonisti della rinnovata Piazza Sant’Oronzo, destinata a presentarsi con un volto sempre più valorizzato e restituito alla sua storia.