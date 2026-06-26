Truffa ad anziana sventata, una ventenne arrestata dai carabinieri

Botrugno (Lecce) – Stavolta la truffa ai danni di un’anziana è finita male, ma per chi l’ha messa in atto: una ventenne barese è infatti stata arrestata dai carabinieri e il maltolto è stato restituito alla legittima proprietaria.

L’episodio, l’ennesimo di questo tipo, per la verità, è stato sventato a Botrugno nel pomeriggio di ieri. Un’anziana del posto è stata avvicinata dalla giovane e da altri complici non ancora individuati e, sotto pressione psicologica, ha consegnato loro quello che aveva in casa: circa 6mila euro e vari preziosi, raccolti in una vita.

La 20enne, quindi, si è dileguata con il bottino. Ma subito dopo l’anziana ha raccontato quanto accaduto ai familiari, che hanno fatto scattare la segnalazione ai carabinieri.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie, ricevuti alcuni dettagli importanti, si sono messi alla ricerca della giovane truffatrice, trovata poco dopo con tutta la refurtiva, poi restituita all’anziana. Per lei è scattato l’arresto, mentre ora è caccia ai suoi complici.