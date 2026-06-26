Autovelox sulla SP 297, il Comune frena: slitta l’attivazione dopo l’intervento della Prefettura. “Serve qualche giorno”

Frenata del Comune di Melendugno sull’attivazione dell’autovelox fisso lungo la strada provinciale 297 Melendugno-Torre dell’Orso, dopo la diffida di un’associazione dei consumatori. L’impianto, che sarebbe dovuto entrare in funzione dal prossimo 1° luglio, è stato infatti sospeso dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dalla Prefettura di Lecce, arrivata in seguito alla diffida presentata dall’associazione Altvelox. Una decisione che segna una netta inversione di rotta rispetto all’annuncio diffuso appena pochi giorni fa dall’amministrazione comunale, che aveva comunicato l’imminente avvio del sistema di controllo elettronico della velocità. “Abbiamo bisogno di 3 o 4 giorni – spiega il sindaco Maurizio Cisternino – Il tempo di fornire i chiarimenti alla Prefettura e di rendere maggiormente visibile l’autovelox e poi lo faremo entrare in funzione”

La sospensione è stata ufficializzata dal Comando di Polizia Locale con la nota protocollo n. 14252 del 25 giugno 2026, inviata in parziale riscontro all’invito e diffida depositato da Altvelox il 21 giugno e acquisito dal Comune il giorno successivo. Nella comunicazione si precisa che, nella stessa giornata, la Prefettura di Lecce ha richiesto ulteriori chiarimenti sulla postazione e che, di conseguenza, l’attività di rilevazione della velocità prevista dal 1° luglio deve considerarsi, almeno per il momento, sospesa. L’associazione Altvelox aveva chiesto la disattivazione e la rimozione dell’impianto, la verifica delle condizioni di visibilità e riconoscibilità della postazione e la sospensione cautelare del decreto prefettizio che ne autorizza l’utilizzo, sostenendo la necessità di un controllo approfondito sulla regolarità dell’installazione e della documentazione tecnica.

“La sospensione rappresenta un primo risultato concreto, ma non conclude la vicenda”, afferma Gianantonio Sottile Cervini, presidente di Altvelox. “Prima di mettere in funzione un sistema destinato a produrre migliaia di sanzioni è necessario verificare con precisione la legittimità del dispositivo, la corretta collocazione della postazione, la visibilità della segnaletica, la documentazione tecnica e la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa. I controlli sulla velocità sono necessari, ma devono essere regolari, trasparenti e realmente collegati alla sicurezza della strada”. Per il momento il Comune non ha disposto la rimozione definitiva dell’autovelox, né ha chiarito quale sarà l’esito delle verifiche richieste dalla Prefettura sul decreto autorizzativo e sulla documentazione tecnica. Altvelox ha annunciato che continuerà a seguire l’evolversi della vicenda, riservandosi di valutare gli atti che saranno prodotti dalle amministrazioni coinvolte e ribadendo che l’eventuale attivazione dell’impianto dovrà avvenire soltanto dopo un accertamento completo della sua conformità alle norme.

La sospensione arriva appena sei giorni dopo il comunicato con cui il Comune di Melendugno aveva annunciato l’entrata in funzione, dal 1° luglio 2026, dei sistemi di rilevazione della velocità modello “PHOTORED F17DR”, installati in entrambe le direzioni di marcia tra il chilometro 1+300 e il chilometro 2+500 della SP 297, in attuazione del decreto prefettizio dell’11 luglio 2023. L’amministrazione aveva spiegato che la strumentazione, dichiarata omologata e tarata secondo la normativa introdotta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel giugno 2026, era stata prevista per incrementare la sicurezza stradale su un’arteria segnata negli anni da numerosi incidenti, anche mortali, assicurando che la postazione fosse adeguatamente segnalata e invitando gli automobilisti al rigoroso rispetto dei limiti di velocità. Oggi, però, quell’attivazione è stata congelata in attesa degli approfondimenti richiesti dalla Prefettura, aprendo un nuovo capitolo nella vicenda dell’autovelox più discusso del Salento.