Tragedia sulla provinciale nei pressi di Corigliano d’Otranto: muore un giovane e un ferito grave

SALENTO – L’ennesimo dramma della strada si è consumato poche ore fa lungo la provinciale 363, nel tratto che collega Maglie a Cutrofiano, all’altezza di Corigliano d’Otranto.

Nell’impatto ha perso la vita un 16enne e un suo coetaneo, rimasto ferito, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso presso il Trauma Center del presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce.

In base alle prime ricostruzioni e ai rilievi preliminari, i due ragazzi viaggiavano a bordo di una moto Voge R 125 quando, per cause tuttora in fase di accertamento, si è verificata la violenta collisione.

All’arrivo dei soccorsi e del personale sanitario, le condizioni del ragazzo si sono purtroppo rivelate subito irreversibili, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione.

Il secondo passeggero, di sedici anni, ha riportato un grave trauma cranio-facciale, una commozione cerebrale e una frattura esposta a un arto inferiore.

Il mezzo a due ruote, è sto rinvenuto a circa 20 metri di distanza dal punto in cui giacevano i corpi dei due giovani.

Sul luogo sono tempestivamente arrivati i sanitari del 118, le pattuglie delle forze dell’ordine e il personale specializzato per la gestione della viabilità.

La ricostruzione della precisa dinamica dello scontro e la determinazione delle cause rimangono affidate agli accertamenti investigativi condotti dai Carabinieri.