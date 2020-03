PUGLIA – Il candidato del centrodestra non c’è ancora, ma Raffaele Fitto può contare su due importanti sponsor: Giorgia Meloni e Forza Italia. Ci sarebbe anche Andrea Caroppo, secondo alcune indiscrezioni, tra i sostenitori della candidatura dell’ex ministro di Maglie: nonostante in passato abbia disprezzato il suo ex leader, l’europarlamentare leghista oggi avrebbe questa posizione pragmatica politicamente per frenare il dominio interno dell’area Marti. Gli irremovibili alleati della Lega vengono accerchiati con alcuni sondaggi: l’ultimo in ordine di tempo è quello Winpoll, che sarebbe stato commissionato dal Pd nazionale (anche se il segretario del Pd Puglia, Marco Lacarra, dice di non saperne nulla: “Mi piacerebbe saperlo quando fanno qualcosa a Roma. I sondaggi lasciano il tempo che trovano. Inoltre, senza le liste non hanno senso. Se parliamo di sondaggi, ce ne sono altri due con Emiliano vincente”). In quest’ultima rilevazione Emiliano sarebbe perdente contro Fitto. Gli scenari sono due: secondo il primo, il governatore uscente della Puglia è senza i Cinque stelle e prende il 32,7; Teresa Bellanova, possibile candidata di Italia viva, Azione e +Europa, prende il 10,1; Fitto, candidato del centrodestra, è dato vincente al 47,8; i Cinque stelle invece sarebbero inchiodati all’8 per cento.

Nella seconda ipotesi Emiliano è con i Cinque stelle e perde comunque, fermandosi al 36,4 per cento; dietro di lui Bellanova all’11,7. Fitto invece prenderebbe il 50. Le intenzioni di voto danno il Pd al 23, la Lega al 20,4, Fratelli d’Italia al 20,2, i Cinque stelle al 9,6. Ma i vertici leghisti restano fermi sulle loro posizioni anche davanti a questo sondaggio: “Bisogna saper leggere le intenzioni di voto. Il sondaggio esamina le intenzioni di voto con Fitto candidato, senza altre opzioni a destra. Il sondaggio ci dice che c’è grande sfiducia per Michele Emiliano e che la Lega resta il primo partito nel centrodestra pugliese, anche senza esprimere il suo candidato. Proprio questo sondaggio, che i fittiani utilizzano per promuovere il loro candidato, ci dice che il partito maggioritario nel centrodestra è la Lega e che quest’ultimo partito deve scegliere il candidato pugliese!”. Chissà se Matteo Salvini la settimana prossima, quando incontrerà Giorgia Meloni per chiudere la partita pugliese, farà lo stesso ragionamento oppure farà un passo indietro per superare l’impasse.

IL REBUS A SINISTRA

Intanto, i renziani non hanno ancora individuato nessun candidato di spessore disposto a rischiare di inciampare sulla soglia di sbarramento, che è all’8%. “Una cosa è certa: si fa la lista con coalizione a tre – spiegano i vertici pugliesi di Italia Viva – Italia Viva +Europa e Calenda. Saranno i leader di questi tre partiti che sceglieranno il candidato presidente di comune accordo”. Intanto, Marco Lacarra ufficializza l’irrimediabile spaccatura a sinistra, dopo che Zingaretti ha lasciato a bocca asciutta Teresa Bellanova: “Con i renziani non c’è interlocuzione”. Anche il Movimento 5 Stelle si spacca con Conca che organizza l’esercito dei delusi. Il centrodestra si spaccò cinque anni fa, perdendo clamorosamente: oggi i fittiani cercano di garantirsi l’unità al Comune di Lecce con Adriana Poli Bortone per evitare che torni a rovinare la festa a Raffaele Fitto, ma comunque non sarà facile convincerla a sostenere chi fece saltare la sua corsa a governatrice della regione. La primavera è alle porte e i nodi da sciogliere sono ancora troppi.