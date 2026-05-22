Tifoso del Casarano sconta due anni di daspo senza essere stato mai indagato

Sconta due anni di daspo senza essere stato mai indagato, revocato tra l’altro soltanto a pochi mesi dalla naturale scadenza. Questa è la vicenda denunciata dall’avvocato Giuseppe Milli, che assiste il giovane tifoso del Casarano.

Secondo la ricostruzione del legale del foro di Lecce: “A.F. tifoso del Casarano in data 20 settembre 2024 riceve, davvero inaspettatamente, un daspo della durata di due anni che inibisce non solo l’accesso in ogni stadio italiano e mondiale anche per gare amichevoli ma soprattutto ne prevede una forte compressione della Libertà di locomozione atteso che è fatto lui divieto di accedere altresi’alle “aree di parcheggio di autobus , autovetture e mezzi di trasporto nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dello stadio e ai luoghi interessati a sosta, transito e trasporto dei tifosi”

Il tifoso, suo malgrado, rispettava pedissequamente tali obblighi e prescrizioni impartitegli e cio’ ﬁno a ieri 21 maggio 2026 allorchè , dopo ben tre solleciti avanzati dall’avvocato difensore sin dal 17 dicembre 2025 , il Sig Questore di Taranto decideva di dare atto quanto lui segnalato da tempo ovvero che il giovane non appariva coinvolto nei fatti lui contestatigli nel daspo tanto da non risultare giammai iscritto nel cd registro degli indagati fatto questo accertato a seguito di notiﬁca dell’avviso di conclusioni indagini preliminari e riscontrato di seguito da ulteriore certiﬁcazione ex art 335 c.p.p.

Inutile evidenziare il silenzio serbato dall’Organo investito a seguito di rituale comunicazione del 17.12.25 perdurante ﬁno a ieri (solo per coincidenza a campionato ﬁnito per il Casarano Calcio) allorchè si ribadisce decideva di revocare gli efetti del daspo ingiustamente ed illegittimamente comminato per il limitato ( ed inutile) periodo residuo ﬁno alla sua scadenza naturale del giorno 20 settembre 2026

Appare pleonastico evidenziare come il prezzo del dolore lo abbia pagato integralmente il tifoso in quanto nessun indennizzo o risarcimento è previsto ex lege per aver scontato ingiusto daspo.

Per chi non avesse cultura della materia sappia che, secondo tale interpretazione, l’Antonaci avrebbe dovuto indicare la sua omessa iscrizione nel registro degli indagati per evitare l’irrogazione del daspo incombente che , come è logico pensare, spetta all’Organo investigativo e certamente non al cittadino inconsapevole.”