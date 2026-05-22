“Eccescienze 2026 “: la carica dei 200 studenti salentini superbravi

Mercoledì 27 maggio, a partire dalle ore 15.30, presso il Centro Congressi del Polo Universitario Ecotekne, si svolgerà l’edizione 2026 di “EcceScienze”.

Si tratta della Cerimonia di Premiazione degli studenti e studentesse delle scuole superiori salentine che si sono qualificati e distinti nelle finali nazionali di gare scientifiche di Matematica, Fisica, Chimica, Astronomia, Scienze Naturali, Informatica, Cybersicurezza, Problem Solving, Statistica, Educazione Finanziaria, Scienze Naturali, Robotica, Informatica, e in altri Concorsi culturali e sociali di rilievo nazionale.

In questa 4^ edizione della Cerimonia, promossa ed organizzata dalla Provincia di Lecce, sono coinvolti 22 Istituti scolastici superiori, per un totale di circa 200 studenti e studentesse che riceveranno, dal presidente della Provincia, medaglie ed attestati per aver reso orgogliosa tutta la comunità provinciale e aver tenuto alto il nome del Salento andando a gareggiare con successo in molte città italiane sedi delle competizioni, tra cui Firenze, Roma, Palermo, Salerno, Cesenatico, Modena, Monza, Cattolica, Pescara, Senigallia, Cervia e tante altre.

Inoltre, agli Istituti scolastici frequentati dai talentuosi ragazzi e ragazze sarà consegnata una Targa di Merito, come riconoscimento del fondamentale ruolo che hanno avuto nella formazione di questi brillanti giovanissimi.

Le targhe saranno offerte e consegnate dai rappresentanti di vari Centri di Ricerca (Istituto Italiano di Tecnologia, CNR-ISAC, CNR-ISPA, CNR-IMM, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Fondazione Dhitech) e di alcuni Dipartimenti dell’Università del Salento (Disteba, Matematica e Fisica), dalla Scuola Superiore ISUFI, dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce, dalla Asl Lecce, dall’associazione Inner Wheel-Club di Lecce- Distretto 210, che da anni collaborano con la Provincia di Lecce per promuovere la cultura scientifica (e non solo), organizzando visite nei laboratori di ricerca, incontri-dialogo con scienziati di alto profilo, conferenze nazionali ed internazionali su temi scientifici e culturali.

Gli Istituti premiati saranno 22: Casarano, Liceo “R. Levi Montalcini”, Liceo “G.C. Vanini”, IISS “A. Meucci”; Galatina, Liceo “A. Vallone”, Liceo “P. Colonna”; Gallipoli, Liceo “Q. Ennio”, IISS “A. Vespucci”; Lecce, Liceo Scientifico “Banzi, Liceo Scientifico “C. De Giorgi”, Liceo “Virgilio-Redi, Liceo “G. Palmieri”, Liceo “Ciardo Pellegrino”, Liceo “G. Calasso”, IISS “A. De Pace”, IISS “E. Fermi”, ITET “G. Deledda”; Maglie, Liceo “L. da Vinci, Liceo “F. Capece”, IISS “E. Mattei”; Nardò, Liceo “G. Galilei“; Tricase, Liceo “G. Stampacchia”, Taviano, Accademia Italiana per la Promozione della Matematica.

Ad accogliere e premiare i ragazzi e le ragazze interverranno il presidente della Provincia e il prorettore vicario Salvatore Rizzello.

Sarano presenti per consegnare i riconoscimenti: il direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica Michele Campiti; il direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (Disteba) Stefano Piraino; il direttore del Centro di Nanotecnologie Biomolecolari dell’Istituto Italiano di Tecnologia Ferruccio Pisanello; il responsabile della sede di Lecce dell’Istituto di Microelettronica e Microsistemi del CNR Mauro Lomascolo; il responsabile della sede di Lecce dell’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) del CNR Angelo Santino; il Tecnologo dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e Clima del CNR di Lecce Luca Cirillo Ciricugno; la direttrice della Fondazione Dhitech (Distretto Tecnologico di Lecce) Tiziana Valerio; la direttrice della Scuola Superiore ISUFI Rosaria Rinaldi, il commissario straordinario della ASL Lecce Stefano Rossi; la presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce Anna Toma; la presidente dell’Inner Wheel-Club di Lecce Rita Rampino Miglietta; la vicepresidente dell’Inner Wheel Club di Lecce Maria Rita Stasi Pascariello; la rappresentante provinciale dell’Unione Matematica Italiana (UMI) Maria Giuseppina Greco, i rappresentanti provinciale della Società Chimica Italiana (SCI) Simonetta Quarta e Francesco Milano e i dirigenti scolastici e i docenti dei 22 Istituti superiori coinvolti.

A moderare e coordinare la cerimonia saranno Gianni Podo, ideatore e organizzatore dell’evento, che rientra nel progetto della Provincia di Lecce “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica” attivo dal 2016, la giornalista professionista Roberta Lomonaco, Capo Ufficio Stampa della Provincia di Lecce, e Iuna My, giornalista addetto stampa e componente dell’Ufficio provinciale Pari opportunità.