Puglia

Qualche nube nelle ore diurne sul Salento, ampie schiarite sui restanti settori; in serata i cieli saranno sereni con generale assenza di fenomeni.

Molise

Tempo stabile nella giornata con sole prevalente sia al mattino sia al pomeriggio su tutti i settori; in serata i cieli saranno sereni su tutto il territorio.

Basilicata

Cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata su tutta la regione, maggiori aperture nel pomeriggio. In serata il tempo si manterrà stabile con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Bel tempo al nord Italia fin dal mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi sulla Liguria. Si rinnovano le condizioni di bel tempo anche al pomeriggio e in serata con poche nubi.

Altra giornata all’insegna del tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni al mattino e al pomeriggio, nubi innocue in nottata sulle regioni tirreniche

Ampie schiarite sulle regioni peninsulari e in Sardegna, nuvolosità in transito sulla Puglia, Sicilia e Calabria. Tempo asciutto per tutta la giornata.

Temperature in aumento su tutta l’Italia.

www.centrometeoitaliano.it1