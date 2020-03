Puglia

Tempo generalmente instabile nel corso delle ore diurne con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio sull’intera regione: si attende un generale miglioramento tra la sera e la notte.

Molise

Tempo generalmente instabile nella giornata con piogge estese su tutti i settori e neve fino a 1400 metri di quota; esaurimento dei fenomeni in serata.

Basilicata

Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge sparse e neve fino a 1100 metri di quota; i fenomeni andranno ad esaurirsi progressivamente tra la sera e la notte.

Esaurimento delle precipitazioni su gran parte delle regioni settentrionali entro la giornata e condizioni meteo più stabili, residue piogge o nevicate tra Liguria ed Emilia al mattino, ancora deboli fenomeni solo in Romagna al pomeriggio e sera. Altra giornata caratterizzata dal maltempo con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti sul versante adriatico e in Appennino. Neve oltre i 1300-1400 metri.

Tempo instabile con piogge e temporali su tutte le regioni. I fenomeni più intensi colpiranno ancora la Sicilia, lento miglioramento in serata o nottata. Neve oltre i 1000 metri di quota.

Temperature in generale aumento, sia nei valori minimi che nei valori massimi.

