Una 12enne sfregiata in viso dopo lite per un ragazzo conteso: quattro minori verso il processo

GALATINA – L’incontro e infine la lite. Davanti a tanti testimoni, in una delle piazze principali del paese. Con conseguenze gravissime: una bambina di 12 anni, a distanza di mesi, ha il volto sfregiato; la sua rivale in amore, di tre anni più grande, insieme a due sorelle di 16 e 14 anni e a un ragazzo di 14, dovrà invece comparire davanti a un giudice con l’accusa di lesioni personali aggravate.

C’è la richiesta di rinvio a giudizio, a firma della pm della procura dei minori di Lecce, Maria Consolata Moschettini, per i presunti protagonisti di una rissa consumatasi per le vie del centro di Galatina lo scorso 28 agosto 2025. La vittima, a distanza di mesi, convive con un disagio fisico e psichico a causa del viso sfregiato. Per la violenza dei colpi, infatti, finì in ospedale dove i medici le ricucirono una ferita, andata in necrosi, che le ha lasciato dei segni permanenti in faccia.

Dalle indagini condotte dalla polizia, è stato ricostruito l’episodio di violenza giovanile: fu proprio la bambina di 12 anni a convocare nel centro della cittadina salentina una 15enne per chiarire un messaggio – inviato da quest’ultima a un’amica in comune – nel quale la 12enne veniva rimproverata per aver allacciato una relazione con l’ex fidanzato della 15enne. All’appuntamento, la bambina non era sola. “Venite con me” avrebbe detto alle due sorelle più grandi per sentirsi più sicura durante l’incontro. Presente anche un 14enne.

Il chiarimento si tramutò, ben presto, in un’aggressione: la 12enne avrebbe minacciato l’amica più grande: “Te spriculu” (ti riduco in briciole) le avrebbe detto. Poi le si sarebbe avventata contro strappandole i capelli. Le due sorelle sarebbero rimaste al fianco della bambina per darle manforte: avrebbero fatto cadere la 15enne con uno sgambetto mentre il ragazzo, seppur defilato, avrebbe insultato la “rivale”. La vittima dell’aggressione, però, riuscì a reagire. Così, alzatasi da terra, si sarebbe scagliata contro la 12enne: l’avrebbe presa per i capelli, strattonata per poi morderla sulla guancia sinistra staccandole un pezzo di pelle. Le due ragazzine finirono entrambe al pronto soccorso dell’ospedale di Galatina, accompagnate dai rispettivi genitori. Se per la 15enne, la prognosi fu uno stato d’ansia di 7 giorni, ben più gravi si rivelarono le condizioni della 12enne: le si era staccato un pezzo di pecce che era andato in necrosi.

E, a distanza di mesi, sul suo volto è ancora visibile lo sfregio. Sulla scorta delle denunce depositate da ambo le parti, è scattata una doppia indagine ma la posizione della 12enne è stata archiviata perché infraquattordicenne e quindi non perseguibile ma sarà monitorata dai servizi sociali del paese che ne dovranno seguire il percorso di crescita. Per tutte le altre ragazze e il 14enne, invece, la vicenda giudiziaria proseguirà a dicembre quando è fissata l’udienza preliminare. Non è escluso che il collegio difensivo, composto dagli avvocati Cosimo D’Agostino, Tommaso Valente, Roberto Tarantino e Marco Pezzuto, in quella sede, possa avanzare richiesta di messa alla prova.