Doppio colpo fallito per la “banda della marmotta”, è caccia a sei malviventi

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MURO LECCESE / SCORRANO – Una sequenza criminale studiata nei minimi dettagli, ma terminata con un nulla di fatto e una fuga precipitosa per la “banda della marmotta” che è tornata in azione prendendo d’assalto i comuni di Muro Leccese e Scorrano. Nel mirino dei malviventi sono finiti prima uno bancoma e poi un ufficio postale, ma la resistenza dei sistemi di sicurezza ha fatto fallire i piani del commando, costretto a scappare a mani vuote dopo aver incendiato un’auto per coprire le proprie tracce.

Il primo raid è scattato intorno alle 3:30 della notte in Piazza del Popolo a Muro Leccese dove è arrivato un gruppo composto da sei persone travisate da passamontagna, a bordo di un furgone bianco e di un’Alfa Romeo Giulietta rubata poco prima proprio a Scorrano.

Nel mirino dei malviventi c’era la filiale dell’UniCredit, i banditi hanno inserito nello sportello automatico la cosiddetta “marmotta”, un cuneo metallico imbottito con circa mezzo chilo di polvere flash. La successiva e potente deflagrazione ha letteralmente sventrato la parte esterna della struttura, un edificio isolato e indipendente, provocando forti danni ai locali della banca ma senza comprometterne la stabilità. Nonostante il violento impatto, la cassaforte blindata ha retto l’urto, impedendo l’accesso al denaro.

Incassato il primo insuccesso, il commando non si è arreso e si è spostato rapidamente verso il vicino comune di Scorrano prendendo di mira lo sportello Postamat di Piazza Vittorio Emanuele, ma anche in questo secondo tentativo, è miseramente fallito.

Durante la ritirata, l’Alfa Romeo Giulietta usata per gli spostamenti è stata abbandonata alla periferia di Scorrano e data alle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti, sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie impegnati nella messa in sicurezza dei locali, sono intervenute le guardie giurate della Folgorpol e i Carabinieri della Compagnia di Maglie. Per i rilievi tecnici approfonditi sul tipo di esplosivo sono stati mobilitati anche gli artificieri del Nucleo Investigativo. Gli inquirenti hanno già avviato le indagini e stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona per identificare i componenti del commando.