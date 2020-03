Puglia

Isolate piogge al mattino sul Salento, stabile sui restanti settori; nel pomeriggio e nelle ore serali le condizioni del tempo saranno stabile con nuvolosità sparsa su tutta la regione.

Molise

Tempo stabile con locali addensamenti al mattino che diverranno via via più compatta nel pomeriggio, ma sempre senza fenomeni. Nubi sparse in serata su tutti i settori.

Basilicata

Tempo asciutto con qualche nube sparsa nelle ore diurne su tutto il territorio; nubi in aumento in serata,locali piogge nella notte sui settori occidentali.

—-

Tempo in forte peggioramento al Nord Ovest tra mattina e pomeriggio con piogge in estensione a tutti i settori entro le ore serali. Quota neve sui settori alpini oltre i 500-800 metri. Migliora in nottata a partire da Piemonte e Liguria.

Inizio di giornata con ampie schiarite su tutte le regioni, perturbazione in arrivo nelle ore pomeridiane e serali con piogge a tratti forti sull’alta Toscana e precipitazioni diffuse quasi ovunque salvo le aree costiere dell’Abruzzo.

Ampie schiarite quasi ovunque al mattino salvo brevi e residue piogge su Puglia meridionale e nord della Sicilia. In serata nubi in aumento su Sardegna e regioni peninsulari con piogge diffuse sulla Campania.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

